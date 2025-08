Caíto Leconte: "En más de 40 años jamás le pedí nada a PL, actué de buena fe"

La campaña electoral en Corrientes sumó un nuevo episodio con la interna del liberalismo. El Comité Ejecutivo del Partido Liberal (PL), presidido por Eduardo Hardoy, decidió por unanimidad suspender y solicitar la expulsión de Any Pereyra y Ricardo "Caito" Leconte (h). "Era algo que se podía dar pero es como se maneja el partido, desde la informalidad", sostuvo en Hoja de Ruta, Leconte.

"Siento que estoy en el espacio que tengo que estar hoy pero me encontré con esta sorpresa. Era algo que podía pasar pero uno espera que te notifiquen que esto va a ser así o cómo se va a tratar. Ayer me avisaron que se cometió esto y me entero por un tuit. Son decisiones y es una práctica de hace muchos años en el partido, es una informalidad", destacó.

"Estuve 28 años afiliado al partido, sin contar los grupos estudiantiles y eso. Yo le dí lo que tenía para dar al partido y nunca le pedí nada al partido. Por eso, no me voy con ninguna culpa", resaltó. "Intenté actuar de buena fe, el tiempo dirá si me equivoqué o no", sostuvo.

