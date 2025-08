Maratón solidaria de Farmar: recaudaron más de 4800 paquetes de pañales para Cáritas

La novena edición de la Maratón Solidaria de Farmar, llevada a cabo ayer en Corrientes, reunió a 2.460 participantes en una jornada deportiva y familiar que logró recaudar más de 4.800 paquetes de pañales para los niños y niñas de 50 parroquias de Cáritas. La carrera incluyó tres modalidades: 2K, 5K y 10K, lo que permitió la participación tanto de corredores aficionados como de quienes buscan un reto competitivo unidos por la causa.

Cada participante donó un paquete de pañales al inscribirse a la carrera. Las empresas Farmar, P&G y Newsan duplicaron la donación, logrando un total de más de 4.800 paquetes que fueron donadas automáticamente a Cáritas para su distribución en 50 capillas y merenderos de la ciudad de Corrientes.Este evento, además de fomentar la actividad física, se convirtió en una celebración de solidaridad en la que la comunidad se une para ayudar a quienes más lo necesitan.Según detalló Sebastián Iglesias, gerente de marketing de Farmar a El Litoral: “Es un evento para toda la familia, en el que participan desde niños hasta adultos mayores, incluso mascotas. Esto es lo que lo hace especial. Año tras año, la convocatoria fue creciendo, y en esta ocasión lograron sumar 200 corredores más que en 2023”.

La carrera incluyó tres modalidades: 2K, 5K y 10K, lo que permitió la participación tanto de corredores aficionados como de quienes buscan un reto competitivo. Las modalidades de 5K y 10K contaron con chips de cronometraje, para un seguimiento profesional y entrega de premios. En cambio, el circuito de 2K fue completamente participativo, ideal para que familias, amigos y mascotas se sumaran sin importar su nivel físico, promoviendo un ambiente inclusivo y divertido.La contribución de Cáritas y su compromiso con los niños.

Malvina Medina, directora de Cáritas Corrientes, explicó a El Litoral la importancia de esta iniciativa para las 50 parroquias que forman parte de la diócesis. “Estos pañales serán donados a nuestras parroquias. Nosotros estamos acompañando 50 parroquias dentro de la diócesis de Corrientes y todas estas parroquias acompañan sus capillas también, además de espacio educativos y comedores en los que asistimos a unos 200 niños en promedio en cada uno”.“Es imprescindible esta ayuda, la cantidad de pedidos que nosotros tenemos porque la gente ya estaba acostumbrada a que se hiciera la maratón. Ahora estamos feliz de la vida y agradecemos el corazón generoso de los correntinos también porque acá hay 2.000 personas que dijeron sí sabiendo que es una maratón solidaria que es para ayudar a los niños”, agregó a este medio.

Uno de los corredores, Daniel, compartió una emotiva historia. Recordó que en su primera participación en la maratón en 2015, su hija le dedicó una nota de aliento que hasta hoy conserva. Después de varios años, decidió regresar y aportar nuevamente a la causa, ahora acompañado de amigos y familiares. Para él, la maratón es más que una carrera; es un recuerdo significativo y una oportunidad para colaborar con Cáritas.“Es una carrera que la corrí en el 2015, retomé ahora mi actividad en marzo, así que para mí no es una carrera más. Es algo importante para mí porque en esa primera carrera que corrí acá, la de Farmar, mi hija me había dedicado una carta que aún conservo. Ahora estamos corriendo los 5 k junto a mi novia y amigos, me parece una buena causa la de correr y donar a los chicos que más necesitan”, contó a El Litoral.

Verónica Domínguez explicó cómo hizo para anotarse: “Me dijeron para inscribirme en la carrera hace un mes atrás, lo hice a través de internet, después llegando a la fecha me dijeron que lo impriman en el papel, venga a buscarle el kit para formar y acá estoy”.“Corrí 2 kilómetros con mi hermana que ella corre en una maratón, esta es la segunda vez que corro una maratón de Farmar y es muy buena la experiencia la verdad”, aseguró.Priscila, otra de las participantes, comenzó en el running hace apenas dos años y contó: “Muy linda la experiencia, muy lindo el grupo, uno le alentaba al otro, a los más chicos también, incentivar a correr, al buen hábito. Es increíble ver lo que se ha logrado hoy. Espero que más organizaciones se contagien y promuevan iniciativas similares”.

Otra de las corredoras, Graciela, expresó a este medio: “Me anoté en la maratón con una amiga, que al final no pudo venir, no pudo correr, así que, terminé corriendo yo con la compañía de un amigo y una amiga. Mi mamá no esperaba junto a mi perrito en la costa con los mates. Siempre nos sumamos a estas carreras que se hacen acá en la Costanera, es más que un evento solidario, así que siempre es lindo sumar de alguna manera”.

La diversidad de participantes fue una de las características más destacadas del evento. Desde corredores experimentados hasta quienes estaban iniciándose en el running, todos compartieron el mismo entusiasmo por la causa. Familias enteras recorrieron la costanera en bicicletas, monopatines y a pie, convirtiendo la maratón en una gran celebración.(VT)