Chaco: denuncian que cortaron la luz en una facultad de la Unne

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (Adiunne) denunció que el Gobierno de Chaco cortó la luz de la Facultad de Arquitectura.

Sin embargo, en el transcurso del viernes el caso fue resuelto tras el pago de la deuda, que ascendía a los 17 millones de pesos, según consignó Diario Chaco.

En un comunicado, Adiunne señaló que "la eliminación de los subsidios a las tarifas para las universidades nacionales realizada por el gobierno de Milei y la exorbitante suba de las mismas producto de la política del mismo gobierno nacional con un presupuesto 2024 para las Universidades nacionales prorrogado del 2023 (inflación y devaluación mediante en diciembre) ha llevado a que sea muy difícil asumir esos pagos".

"Los gremios docentes y nodocente venimos denunciando desde el mes de enero y fue uno de los disparadores de la primera Marcha Federal de las Universidades Nacionales. Esa masiva marcha hizo que el gobierno nacional abriera la mano y otorgara un 270% de aumento para gastos de funcionamiento (entre ellos las tarifas), pero los rectores y rectoras siguen denunciando que no alcanza", agregaron.

Además, indicaron que el gobierno local de Leandro Zdero "en lugar de comprender esta situación va más a fondo y decide cortar la luz de la Facultad, en lugar de arbitrar los medios para resolver y superar esta difícil situación, dejando a toda la comunidad de la Facultad y a la Universidad en una situación de angustia e incertidumbre".

En ese sentido, recordaron que "la semana del 11 al 15/11 el Congreso tratará el presupuesto 2025 presentado por el gobierno de Milei que es el 50% de lo que han estimado Rectores/as que se necesita para funcionar en las UUNN. Está claro que de aprobarse así o no aprobarse (se prorroga el del 2024) estaremos nuevamente en una situación crítica para funcionar".

