Declaran cinco testigos y el juicio por Loan cae en una pausa de dos semanas

El juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña tendrá este miércoles 23 de septiembre su última audiencia en dos semanas, ya que reanudará recién el 7 de octubre con más testimonios, luego de que el Tribunal comunicara que en los próximos días no se realizará el debate por compromisos de agenda para los jueces que pertenecen a otras ciudades y un encuentro de magistrados.

En las próximas horas deben pasar a declarar por la sala del Escuadrón 48 de Gendarmería tres especialistas de la Policía Federal y dos testigos de diversos procedimientos realizados en el marco de la investigación del caso Loan.

Se trata de Johanna Méndez, inspector de la División Antisecuestros Sur de la Policía Federal; Dalma Yamila Benítez, cabo de la División Antisecuestros Norte de la misma fuerza; Carlos Fuentes, subinspector de la División Homicidios de la Policía Federal; Horacio José Céspedes, testigo de un allanamiento y Hugo Daniel Duarte, testigo de las pericias a los vehículos involucrados.

Serán los últimos testigos a los que el Tribunal escuche hasta el 7 de octubre venidero, cuando se reanuden las audiencias.

¿POR QUÉ SE PRODUCE EL PARATE EN EL JUICIO POR LOAN?

De acuerdo con lo informado por el Tribunal este martes, el asueto del jueves por el día de Nuestra Señora de la Merced al que la Justicia Federal se pliega en Corrientes frenará la jornada prevista.

Asimismo la semana entrante no se producirán audiencias debido a "razones funcionales", según dijeron, de los tribunales de Formosa y General Roca donde cumplen tareas los jueces subrogantes Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco respectivamente.

Además, se realizará en fechas coincidentes el Encuentro Nacional de Jueces, donde se comprometieron a asistir.

¿QUÉ PASÓ EN EL JUICIO ESTE MARTES?

Además de la periodista del canal TN Paula Bernini, este martes el tribunal oyó los testimonios de la policía Yamila Cándida Alegre, quien en 2024 era la guía del can Kira, que actuó en la búsqueda de Loan en las horas posteriores a su desaparición.

Con su testimonio, reforzó la información que se encuentra en la investigación sobre las "lagunas de olor" que no tienen continuidad ni en el naranjal donde se lo vio por última vez al niño, como en el barro donde se halló el botín y el sector del campo donde se dijo que hallaron una huella.

Es decir, la perra Kira no registró que Loan haya seguido un camino más allá del naranjal, ni que haya llegado caminando a los sitios donde se marcaron el botín y la pisada. Todo, sobre la base del olor a Loan detectado en ropas que la familia proporcionó a la policía cuando aún continuaba en servicio el comisario Walter Adrián Maciel.

Por otra parte, habló Alicia Axson, la enfermera del hospital "Juan Romero" de 9 de Julio, donde el 13 de junio de 2024 alrededor de las 23 llegó su amiga, Victoria Caillava, para atenderse de un aparente cuadro de tos.

La profesional reveló que la exfuncionaria le dijo que quería que le suministren algún medicamento que haga efecto sobre la tos, debido a que tenía que viajar a Corrientes al día siguiente para una visita al urólogo.

La respuesta sorprendió, pues Caillava tuvo una cita con su médica ginecóloga, según se precisó en diversas oportunidades, ante un diagnóstico "posible oncológico", que sin embargo fue descartado por la doctora Cinthia Andrea Grimaldi.

Según relató Axson, la esposa de Carlos Pérez le indicó que sufría de una "incontinencia" por la cual visitaría a un urólogo en la capital correntina.

Asimismo, la enfermera se hizo cargo de la versión que la ubica arrojando a la basura dos celulares hallados por un vecino suyo, Jorge Alfredo Delgado quien aseguró que encontró los aparatos dentro de una bolsa y que uno, incluso, sonaba.

"Habrá sido una alarma, porque yo usaba ese teléfono viejo para trabajar con turnos de Pami", justificó Axson, quien no obstante reconoció a preguntas del fiscal Carlos Schaefer que ella había eliminado contenido de su dispositivo móvil antes de que sea secuestrado por la Justicia en el marco de esta causa. Uno de los elementos borrados, según precisó, fue el contacto de Carlos Guido Pérez, de quien, sin embargo, había sido testigo del casamiento por civil, según indicó al ser interrogada por el codefensor oficial de Antonio Benítez, Javier Carnevali.

LA TOS DE CAILLAVA

El eje del episodio que ubica a Caillava en el hospital la noche de la desaparición de Loan fue un supuesto ataque de Tos, que por medio de Axson se conoció en el Tribunal que era frecuente en ella. Pero así también, que no era común que concurra a requerir asistencia por ese asunto.

Sobre los minutos que pasó en el centro de salud, habló también Daisy Leonela Ávalos Robledo, una joven de 9 de Julio que concurrió esa misma noche fría a hacer atender a su hija menor de edad que sufría fiebre elevada. Se cruzó con la entonces funcionaria municipal y oyó conversaciones dentro de la sala de atención mientras aguardaba su turno.

-Escuchó toser a Caillava?

-No.

Con ese intercambio durante el interrogatorio del fiscal Schaefer es que Ávalos Robledo rodeó con un poco más de dudas el momento en el que Pérez y Caillava se dirigieron en la camioneta Ford Ranger al nosocomio en la noche del jueves 13 de junio de 2024.