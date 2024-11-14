Valdés: "Tuvimos un ajuste de la economía que era necesario"

Tras la entrega de equipamientos sanitarios en las inmediaciones de la Costanera, el gobernador Gustavo Valdés se trasladó hasta la Quinta “Las Margaritas” de la ciudad de Corrientes donde participó de la segunda edición de la Expo Litoral 2024 de Pharma y Perfumería.

Allí este jueves pasado el mediodía, el mandatario provincial al momento de su alocución comenzó reflexionando sobre su visión económica del país diciendo: “Los cambios económicos se están viviendo en la Argentina y comenzamos a tener un horizonte diferente. Queríamos cambiar y cambiamos, no se podía vivir en una Argentina con un contexto económico donde todo era incierto y comenzamos a transitar el proceso de hiperinflación”.

Seguidamente, Valdés recordó que “estábamos yendo para un lugar donde las listas de precios no existían y los valores de referencia tampoco y no sabíamos que iba a pasar y no había forma de importar maquinarias y el contexto era muy malo” y “hoy tenemos otra visión que también la vivimos los que tenemos más de 30 años, que si bien que no haya inflación no significa que no haya dificultades de la economía”, agregó.

En ese contexto, continuando con su análisis económico el gobernador comentó que “tuvimos un ajuste de la economía” pero “que era necesario, donde también tuvimos un ajuste en recesión y no la vivimos nunca, pero se pudo hacer gracias a la tolerancia y entendimiento de la fortaleza del sector privado”. “Hoy esto nos permite tener un contexto menos incierto”, añadió.

Y si bien comentó que los números de la inflación son alentadores “para tener un horizonte” “debemos darle la vuelta al crédito” teniendo en cuenta que los números del consumo bajaron en el último tiempo y “debemos resolverlo para que esto crezca y la única forma de sortear los desafíos es teniendo unión comercial y generando contratos inteligentes y mejor logística, bajando los costos de producción y utilizando las herramientas que construimos”.

Finanzas ordenadas

Acto seguido, Valdés ratificó las fortalezas por parte del Gobierno provincial en cuanto a lo económico expresando que “estamos sólidos” y “garantizamos los salarios de la administración pública”.

“Las ganancias que se generan vuelven al Gobierno provincial y tenemos que agotar las oportunidades de las empresas para que vean que se puede producir teniendo una buena logística con un puerto en condiciones”, dijo el mandatario.

“Recordemos que antes no teníamos en la provincia un puerto, porque todo lo que exportábamos por contenedor debía tener valores diferenciales, pero ahora vamos a tener mayores oportunidades”, agregó.

“El mundo creció con el comercio y buscando mayores oportunidades y nosotros desde el Estado provincial debemos darles facilidades con habilitaciones comerciales, trámites simplificados para que los comerciantes no pierdan el tiempo, contribuyendo en la baja de impuestos y herramientas eficientes con créditos al menor costo para darle prontitud y respuesta”, insistió Valdés en cuanto al trabajo mancomunado del sector público-privado.

Y para cerrar, Valdés instó a los presentes a “apostar a que el comercio sea el gran motor de la economía” porque “el comercio es el espacio que más trabajo genera en el NEA”.

Por su parte, la directora de JUFEC S.A., Agustina Castro dio la bienvenida a las autoridades presentes a la Expo Litoral Pharma y Perfumería realizada en la Quinta Las Margaritas, que “ya un evento instalado en el calendario de la industria farmacéutica regional”.

En sintonía con la coyuntura económica nacional, la misma dio cuenta que “más allá de las situaciones y el contexto, siempre buscamos no tener excusas y sortear todas las dificultades”, considerando que “este año fue muy duro” para la industria, a la vez que agradeció a los proveedores y clientes que “siempre estuvieron al pie del cañón”.