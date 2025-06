Heladas en Corrientes: la zona rural amaneció con una helada

Goya amaneció este martes con un panorama de heladas en su zona rural. Hay que recordar que Corrientes, así como toda la región norte del país, se encuentra bajo alerta amarilla por temperaturas frías, así lo informó el Sistema Meteorológico Nacional (SMN).

En las imágenes que llegaron a El Litoral se puede apreciar como el frío provocó una capa de escarcha sobre la vegetación. No es de extrañar ya que la mínima para esta jornada es de 1° C y la máxima será de 15° C.

Es por ello que rige una alerta amarilla para toda la provincia. El SMN recomienda tomar los recaudos necesarios para protegerse de las bajas temperaturas: abrigarse de manera adecuada, permanecer en lugares con calefacción y evitar los cambios bruscos de temperatura. Estas medidas se deben extremar en las personas mayores de 65 años y en menores de edad.