¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

calor en Corrientes Ricardo Colombi Padrón electoral
calor en Corrientes Ricardo Colombi Padrón electoral
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Noviembre

Cómo será el cronograma de sueldos para trabajadores estatales correntinos

El gobernador informó el pago de los haberes correspondientes al mes de noviembre. 

Por El Litoral

Viernes, 22 de noviembre de 2024 a las 08:08

El gobernador, de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció este viernes cuándo arrancará el pago del sueldo del mes de noviembre para los trabajadores provinciales activos y jubilados. 

En este marco, dio a conocer que el pago iniciará el lunes 25 con aquellos que tengan su DNI terminados en 0 y 1. Sin embargo los haberes estarán habilitados el sábado 23 en cajeros automáticos. 

El martes 26  para los trabajadores que tengan documentos finalizados en 2 y 3. 

Mientras que el miércoles 27 le corresponderá a los DNI terminados en 4 y 5. 

El cronograma continuara el jueves 28  para los documentos finalizados en 6 y 7.

El pago finalizará el viernes 29 para los 8 y 9. 

Inyección al mercado local

En concepto de pago de sueldos de noviembre, el Gobierno de Corrientes vuelca a la economía provincial más $81 mil millones.

Para liquidar el beneficio del Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado) de $55 mil por agente, la Provincia inyectó otros $4.688 millones. En tanto que, para el pago de del Plus de Refuerzo de noviembre, de $50 mil por agente, volcó unos $4.382 millones.

Con todos estos pagos salariales, la gestión del gobernador Valdés acumula una inyección mensual superior a los $90.070 millones.

 

 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD