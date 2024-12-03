Valdés acompañó al pueblo guacarense en un nuevo aniversario de su localidad

El Gobernador encabezó el 287 aniversario de la fundación del tradicional pueblo, distante a 14 km de Capital. También, anunció obras viales para la Comuna. En la oportunidad, precisó que la Casa Antigua inaugurada, tuvo un inversión de 230 millones de pesos.

El gobernador Gustavo Valdés presidió este martes el Acto central en conmemoración del 287º aniversario de la fundación de Santa Ana realizado en las inmediaciones de la Plaza San Martín.

El acto dio inicio con la presentación de las autoridades y posteriormente se entonaron las estrofas del Himno Nacional, ejecutada por la Banda de Música de la Policía, a lo que le siguió la invocación religiosa alusiva a la fecha a cargo del Presbítero, Guillermo Danuzzo.

En dicho marco, al tomar la palabra el Gobernador repasó que “cuando analizamos la historia de la provincia de Corrientes podemos observar tres corrientes migratorias claras, corrientes fundadoras que vinieron desde Asunción y que trabajaron enormemente para poder construir lo que hoy es nuestra Provincia en ese contexto”. Y continuó: “Corrientes fue fundada el 3 de abril de 1588, siendo una de las ciudades más antiguas de la República Argentina”, luego, con lo que fue el “proceso de expansión territorial, una de las primeras ciudades que se fundó es Santa Ana de los Guácaras”.

Describió que “se fundó con nativos de la zona traídos del Chaco, quienes querían construir una tierra de paz, donde pueda haber armonía, trabajo en conjunto, que es en definitiva la esencia de Santa Ana, que nos dura hasta nuestros días”. Sostuvo así que “el tiempo parece que se detiene en Santa Ana y como decía la intendenta municipal, es parte de su patrimonio, de su tesoro”.

Por otra parte, Valdés se refirió al “trabajo en conjunto que venimos haciendo de varias obras con la intendenta Silvana Almirón y su equipo de trabajo, que consisten en la recuperación de las plazas, cordones cunetas, entre otros trabajos”. En ese marco y “escuchando el pedido de los vecinos, también vamos a estar asfaltando la localidad para darle forma y que tengan una mejor calidad de vida”, se comprometió el mandatario provincial.

Además “tenemos un gran compromiso de seguir mejorando lo que es el acceso a Santa Ana y veníamos estudiando con el ministro de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich, de trabajar entre lo que es la nueva autovía de la Ruta 5 para conectar con el acceso a Santa Ana”, adelantó.

Palabras de la intendenta

Por su parte, la intendenta de la localidad, Silvana Almirón al comienzo de sus palabras recordó los inicios de la localidad como “una tierra que fue una reducción indígena y que cuenta con mucha tradición y belleza lo cual le da un toque de construcción en su identidad”.

A su vez, agradeció al Gobierno provincial por el acompañamiento en las obras a inaugurar dejando en evidencia que “Santa Ana se encuentra encaminada al futuro y desarrollo”.

Para cerrar, bregó por construir las bases del diálogo para “posicionarnos en un mejor desarrollo”.

Inauguración del Museo

Como corolario del acto, las autoridades se trasladaron hasta las instalaciones del Museo Histórico para dar paso a su habilitación.

En lo que hacen a las obras del mismo se puede observar en su interior piezas fundamentales que hacen a la historia de la localidad donde los visitantes podrán encontrarse con representativas obras que relatan el paso del tren económico que conectó a la región y los inicios de los Guácaras.

En ese marco, Valdés subrayó que “poner en valor lo que somos, es perfectamente saber hacia dónde vamos, de dónde provenimos”. Por tal motivo, considera fundamental estos espacios, para conservar “nuestra esencia, saber cómo crecimos, cómo nos formamos, cómo nos constituimos”.

Dijo que esta obra se inscribe en “la estrategia cultural que tenemos en la provincia de Corrientes”, que consiste en “revalorizar lo nuestro, y la esencia de Santa Ana tiene que ver con eso”. Aseguró que “la inversión es cercana a los 230 millones de pesos, porque es realmente minucioso el trabajo que se está haciendo”, a la vez que remarcó que “somos el Gobierno provincial con más inauguraciones de museos en los últimos tiempos y seguiremos trabajando en ello”.

Y reveló de esa manera que la intención pasa por “dotar a la Municipalidad de un lugar donde el visitante se pueda venir a palpar, a tocar lo que es esa esencia colonial y mirar lo que fue Santa Ana en el tiempo, gozar de esta paz, de esta casa, de su comida, sus tradiciones y por qué no, cuando llega el calorcito también de un chamamé y carnaval”. Por último, reconoció “a todos los que hicieron posible la construcción de este lugar, el INVICO entre ellos”.

Declaraciones de la jefa comunal

A su turno, de la intendenta, Silvana Almirón sostuvo que “hoy es un día muy importante porque estamos inaugurando nuestro museo histórico que tuvo varios desafíos a lo largo de los años” pero “que es una realidad y estamos dando un gran paso potenciando la cultura y el turismo”.

Cabe mencionar que el Museo fue realizado a cargo del Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO) en manos de arquitectos y arqueólogos que “trabajaron para sostener la infraestructura del lugar”.

Presencias

Acompañaron al gobernador e intendente los ministros de Ciencia y Tecnología, Jorge Gómez, de Turismo, Alejandra Eliciri, de Salud Pública, Ricardo Cardozo, de Seguridad, Alfredo Vallejos, de Coordinación, Miguel Olivieri, de Justicia, López Desimoni, de Obras Pública, Claudio Polich, de Educación, Práxedes López, de Desarrollo Social, Adán Gaya, legisladores provinciales e intendentes de localidades vecinas.

En la oportunidad, la directora de Cultura Municipal, Elsa Medina presentó la Bandera Municipal de Santa Ana de Los Guácaras, precisando su significado simbólico y cultural dentro de la comuna.