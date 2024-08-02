Valdés: "Estamos haciendo sin concurrencia de Nación grandes obras de infraestructura"

El gobernador Gustavo Valdés acompaño a la Municipalidad de Corrientes durante la inauguración de una plazoleta del paseo Arazaty en la Ciudad de Corrientes

El mandatario destacó las diferentes obras que se están realizando en la ciudad y aseguró: “Estamos trabajando para que Corrientes sea la mejor capital del norte”.

"Toda esta zona de la ciudad de Corrientes va a cambiar absolutamente porque vamos a contar con una inversión cercana a los $30 mil millones de pesos", dijo.

Además señaló: "Nosotros estamos haciendo sin concurrencia de Nación grandes obras de infraestructura".

"La inversión que hicimos con la provincia de Corrientes con lo que es la autovía de Laguna Brava es realmente importante, no lo hicimos con crédito lo hicimos al contado, eso quiere decir que administramos bien la Provincia", agregó.

Respecto a la reunión de gobernadores de Juntos por el Cambio, en la que no pudo participar, expresó: "Hay 10 gobernadores que queremos cambiar la Argentina y conjuntamente damos nuestro punto de vista al Gobierno Nacional y a este gobierno hay que ayudarlo".

Entre tanto, sobre cómo se encuentra la situación país, admitió que para lograr los objetivos de desarrollo "uno de los primeros aspectos que necesitamos es una economía solida".