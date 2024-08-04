Valdés inauguró las nuevas instalaciones del Club Hípico Santa Catalina

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este sábado la inauguración del Salón de Usos Múltiples, iluminación y reestructuración de la pista de equitación del Club Hípico Santa Catalina, obra ejecutada a través del ministerio de Obras y Servicios Públicos, que permitió que luego de ocho años retorne la actividad ecuestre.

Valdés dijo que debido a los conflictos dominiales que afectaron al Hípico Santa Catalina, la “actividad empezó a decaer” y agradeció a la municipalidad de Corrientes por haber resuelto el tema y realizar la donación del terreno para que este club pueda desplegar en “todo su esplendor actividades como el polo, salto y pato”.

El gobernador comentó que una vez que se zanjó la problemática de los terrenos, junto al ministro de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich, y su equipo de trabajo “empezaron a proyectar la infraestructura para poner en condiciones y de pie a este Club”, que cuenta con 35 hectáreas en el corazón de Corrientes.

“Además de ser un lugar privilegiado y uno de los grandes pulmones de la ciudad, por esta zona pasará el segundo Puente – Chaco Corrientes, lo que es otro valor agregado de desarrollo y progreso”, enfatizó Valdés.

En lo que respecta a las obras en el Club Hípico Santa Catalina, en el Salón de Usos Múltiples se desplegaron trabajos en cantina, cocina, depósitos, oficina, quincho con parrilla, sanitarios para damas y caballeros, para discapacitados, galería en una superficie de 700 metros cuadrados.

También la construcción de vestuarios y baños, sector vista, arena y césped en una superficie de 60 metros cuadrados. Refacción de baños sector polo y palco de jurado.

En lo concerniente a iluminación led, en pista de salto, se colocaron materiales eléctricos, cables, tableros, 6 torres de iluminación de fibras de vidrio, 11 metros libres con parrillas porta reflectores, 72 macroled reflectores.

Por su parte, la reestructuración de pista de equitación abarcó la excavación de 40 centímetros de suelo, retirando material indeseable y se colocó una base de ripio con 32 milímetros con una pendiente adecuada. Luego se instalaron mantas de geotextil y una capa de arena de 12 centímetros. Además, se implementó un sistema de drenaje con cañerías de pvc, conectadas a una cámara de extracción y luego al canal existente. Asimismo, se aplicaron pinturas a las barandas de maderas.

Valdés dejó en claro que este ha sido un primer paso y que “fue un trabajo arduo de dos años dejar en condiciones la pista de equitación, que ahora es de las mejores del país”.

Destacó que junto a la Municipalidad “logramos el resurgir del Hípico Santa Catalina”, sumando además otra oferta al circuito turístico, teniendo en cuenta que durante este fin de semana, llegaron a Corrientes competidores de Entre Ríos, Misiones, Chaco, Formosa y Paraguay.

Durante el fin de semana se desarrolla en el Club, el concurso zonal y la final del Circuito Federal -Zona Litoral Norte y pruebas puntuables para el XXVII Campeonato Federal de Saltos Hípicos, con la participación de jinetes y amazonas de toda la región y de la República del Paraguay.

El intendente capitalino, Eduardo Tassano, remarcó la importancia de haber realizado las gestiones para poder donar al CHSC las 35 hectáreas que anteriormente eran del Ejército Argentino.

“Apoyar al deporte es la firme decisión que tenemos con el gobernador Valdés, apuntando a darle a los clubes las mejores instalaciones”, aseveró el jefe comunal.

En la inauguración estuvieron presentes, entre otros, Nicolás Tejo, titular del Club Hípico Santa Catalina y Marcelo Brandolino, presidente de la Federación Ecuestre Argentina.