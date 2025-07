Duras sanciones en el fútbol de salón de Corrientes tras una batalla campal

Un violento incidente ocurrido el pasado 20 de julio en el estadio del club Malvinas 1536 Viviendas de la ciudad de Corrientes derivó en duras sanciones para los equipos involucrados, Borussia Dortmund y Cichero City. La Asociación Correntina de Fútbol de Salón (ACFS), a través de su Tribunal de Disciplina, aplicó un castigo ejemplar para prevenir futuros episodios.

Ambos equipos no sumarán puntos por 15 partidos, y solo el rival sumará puntos si empata o gana contra ellos. Además, sufrirán el descuento de 6 puntos en el actual torneo.

Las hinchadas de ambos equipos quedan suspendidas por un año para asistir a cualquier evento organizado por la ACFS, aunque se permitirá la presencia de los cuerpos técnicos y un dirigente por equipo, quienes deberán estar identificados de antemano.

La sanción a las parcialidades es una medida que se aplicará a todas las hinchadas que no respeten las normas de comportamiento de un partido de fútbol de salón, según se desprende de la sanción a la que accedió El Litoral.

Sanciones a jugadores y directivos

El Tribunal de Disciplina también impuso una multa económica a ambos equipos, equivalente a cinco balones (cada balón tiene un valor de $60.000). Esta multa, que suma un total de $300.000, podrá ser abonada en tres cuotas, con la primera a saldar antes de la próxima fecha.

Las sanciones más severas recayeron sobre los jugadores:

Cuatro jugadores fueron expulsados de por vida de la asociación.

Dos jugadores fueron suspendidos por tres años .

Cuatro jugadores fueron suspendidos por dos años .

Once jugadores fueron suspendidos por 10 partidos.

"Una sanción ejemplar" y el debate sobre seguridad

Esteban Ayala, presidente de la ACFS, afirmó a El Litoral, que el Tribunal de Disciplina debatió extensamente para determinar las sanciones. "Creo que la sanción que salió para estos chicos, equipos, hinchada, que había en ese momento de la pelea, es una sanción ejemplar. El tribunal actuó bien, actuó como corresponde, se le sancionó como corresponde", señaló.

Ayala lamentó el suceso, destacando que "fue una pelea que parecía que no se iba a salir de control, no sé qué pasó y después ya no se puede contener, una cancha chica, tribuna cerca, siempre corremos con ese riesgo de que puede llegar a pasar". El dirigente insistió en que este tipo de hechos no deben ocurrir en un deporte que "dice bien clarito salón".

Respecto a la presencia policial, Ayala explicó que el tema se ha tratado en el consejo directivo. Si bien nunca se necesitó seguridad policial en un deporte que se consideraba "un juego de salón de caballeros", admitió que la situación actual abre el debate. Sin embargo, indicó que el costo de los adicionales de la policía es muy alto, lo que representa un "presupuesto enorme para la asociación", dado que los torneos se juegan en tres canchas durante más de 12 horas.

A pesar del alto costo, Ayala no se opuso a la idea: "Por ahí la presencia policial ya te inspira más seguridad en el torneo y todas esas cosas, que no está de más".