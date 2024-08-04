Anibal Godoy dejó de ser subsecretario de Coordinación de Entes Decentralizados

Anibal Godoy informó que presentó su renuncia como subsecretario de Coordinación de Entes Decentralizados de Corrientes dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, Godoy explica que "cuando uno siente que no tiene más nada que aportar a la gestión o no está de acuerdo con algunas cuestiones, lo mejor es dar un paso al costado".

Además dijo "aprovecho el momento para expresar que no estoy dispuesto a firmar ninguna carta de respaldo a ningún actor de ninguno de los poderes del Estado respecto al caso Loan".

"La sociedad no espera que respaldemos a los más poderosos sino que protejamos a los más débiles y en este caso el más débil es Loan Peña", agregó en su discurso.

Por último, Godoy agradeció a todo el personal del Ministerio de Obras Públicas, al ministro Polich y rectificó, como presidente de Acción Por Corrientes, la pertenencia a la alianza Eco.