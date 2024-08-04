¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Gustavo Valdés Policía de Corrientes Martín Ascúa
Gustavo Valdés Policía de Corrientes Martín Ascúa
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Anibal Godoy dejó de ser subsecretario de Coordinación de Entes Decentralizados

La decisión circuló mediante un video publicado en redes sociales.

Por El Litoral

Domingo, 04 de agosto de 2024 a las 12:44

Anibal Godoy informó que presentó su renuncia como subsecretario de Coordinación de Entes Decentralizados de Corrientes dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, Godoy explica que "cuando uno siente que no tiene más nada que aportar a la gestión o no está de acuerdo con algunas cuestiones, lo mejor es dar un paso al costado".

Además dijo "aprovecho el momento para  expresar que no estoy dispuesto a firmar ninguna carta de respaldo a ningún actor de ninguno de los poderes del Estado respecto al caso Loan".

"La sociedad no espera que respaldemos a los más poderosos sino que protejamos a los más débiles y en este caso el más débil es Loan Peña", agregó en su discurso.

Por último, Godoy agradeció  a todo el personal del Ministerio de Obras Públicas, al ministro Polich y rectificó, como presidente de Acción Por Corrientes, la pertenencia a la alianza Eco. 

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD