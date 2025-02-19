Valdés inauguró obras viales en dos municipios de Corrientes

El gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, inauguró este miércoles obras viales en 52 cuadras de las localidades Caá Catí e Itá Ibaté.

Su recorrida comenzó en Caá Catí, donde dejó habilitada 32 calles pavimentadas, que abarca el 60% del ejido urbano de la localidad, generando un mejoramiento en la calidad de vida de los vecinos. Además, destacó las construcciones que se están llevando a cabo en la ruta provincia 5, es una obra clave que conectará con la capital.

Según datos oficiales, la obra consistió en la ejecución de 32 cuadras de repavimentación con concreto asfáltico, abarcando un total de 2.946,59 metros lineales en avenidas y calles principales. El propósito de esta obra fue la restauración y mejora de las vías principales mediante la aplicación de una nueva capa asfáltica. Esta intervención tuvo como objetivo optimizar la conectividad urbana, facilitar la integración con los servicios públicos de la ciudad, mejorar la transitabilidad y la seguridad vial, garantizando accesibilidad permanente sobre las calles intervenidas.

Valdés recordó que una manera de implementar la pavimentación en localidades que comparten la característica de suelos arenosos fue la de realizarlo con el sistema de (adoquines) articulados, una metodología que se implementó en Caá Catí y que ahora sirve para "aportar a la durabilidad del asfalto”, explicó, a la vez que mencionó que existen proyectadas varias otras tareas de infraestructura para la localidad con respaldo del gobierno provincial.

Mejoras en la Ruta 5

Por otra parte, el gobernador también garantizó la continuidad de los trabajos de mejoras en la ruta provincial Nº5, a la vez que recordó que “ya están trabajando las máquinas” en completar las tareas en el tramo de autovía que une a la Capital con San Luis del Palmar. “Dejar bien adecuada toda la ruta 5 es fundamental para la unión con Caá Catí”, remarcó, a la vez que comparó el viaducto con el rol estratégico de conectividad que cumpliera en siglos pasados el trencito económico.

Sin embargo, Valdés hizo especial énfasis en que el compromiso de su gestión con el desarrollo de la localidad no se limita a la inversión en obras públicas, sino que se centra en “trabajar en la producción, en la industrialización y apostar a que los privados son los que tengan éxito y generen los empleos”, sostuvo.

20 nuevas cuadras en Itá Ibaté

Posteriormente el mandatario se dirigió hasta Itá Ibaté donde inauguró la pavimentación de 20 nuevas cuadras y la repavimentación de otras 8, en el marco del plan de obras viales para mejorar la infraestructura urbana en la provincia.

La obra en sí consistió en la ejecución de 20 cuadras de pavimento y 8 de repavimentación con concreto asfáltico, abarcando un total de 2.946,59 metros lineales en avenidas y calles principales de la ciudad de Itá Ibaté.

En ese sentido, se construyeron 20 cuadras nuevas de pavimento asfáltico sobre la base de cordones existentes: (Av. Madariaga: e/Julio A. Roca - Av. San Martín, San Miguel: e/Belgrano - Av. Madariaga, Belgrano: e/Duarte - Av. San Martín, Duarte: e/9 de Julio – Belgrano, Av. San Martín: e/9 de Julio – Mitre, 25 de mayo: e/Belgrano – Alberdi, y Alberdi: e/Av. San Martín - 25 de mayo).

Además, se realizaron trabajos de repavimentación en 8 cuadras: (Av. San Martín: e/Belgrano – Daniel Balbuena y Belgrano: e/Av. San Martín - 25 de mayo).

“Hoy estamos invirtiendo 900 millones de pesos y estamos avanzando en 28 cuadras y tenemos que seguir trabajando en otras cuestiones como cordón cuneta”, mencionó Valdés.

Asimismo, el mandatario sostuvo que “el desagüe pluvial es otra pata a avanzar porque que tengamos un buen escurrimiento es importante y a la vez, debemos contar con cordón cuneta y seguir haciendo asfalto”. “Este diseño tiene que servir para que la localidad esté cada vez más linda”, insistió.

“Durante muchos años entré a Itá Ibaté era complicado y siempre decíamos que el progreso tenía que llegar y poco a poco se fue convirtiendo en algo especial para aquellos que podíamos vislumbrar en aquel tiempo la visión materia turística”, expresó.

Siguiendo por esa línea, Valdés dijo que Itá Ibaté "es una de las ciudades que tiene más camas dedicadas al turismo, principalmente para los pesqueros de toda la provincia” y “estas acciones de pesca mueven al turismo, porque podemos ver que hay muchas familias que viven de esos servicios”.