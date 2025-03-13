El Gobierno provincial entregó notebooks a alumnos de Ituzaingó

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, entregó el miércoles 936 notebooks a estudiantes de la ciudad y la zona rural de Ituzaingó.

En el marco del Programa Incluir Futuro se entregaron equipos a estudiantes de 1° y 2° año de diferentes colegios secundarios. Al respecto, Valdés destacó que desde "la escuela pública debemos garantizar que todos tengan la misma oportunidad" y ese es el objetivo del programa.

Con esta acción del gobierno provincial, se alcanzó al 100% de los estudiantes secundarios de la localidad dentro del programa Incluir Futuro. “Alcanzamos un hito en la escuela pública correntina”, destacó el gobernador.

“Incluir Futuro no es solamente la entrega de una computadora. Eso sería fácil. Lo que hicimos con el Ministerio de Educación fue sistematizar el contenido, un proceso que lleva tiempo. Nos propusimos tener una guía donde buscar información y a la cual el alumno pueda entrar, mirar y satisfacer las necesidades y requerimientos que nos da el aula. Eso es Incluir Futuro”, definió el gobernador al referirse al programa.

La ministra de Educación de la provincia, Práxedes López, destacó la posibilidad de acceder a desarrollos de inteligencia artificial y de contenidos disponibles en la plataforma Educaplay, a la vez que instó a los jóvenes a que “no abandonen la escuela secundaria” y también a cuidar de los dispositivos entregados, que “es para muchos la primera computadora en el hogar”. En el mismo sentido, pidió a los padres “acompañar a los hijos, para que no sientan que se quedan solos”.

Igualdad para la comunidad

Al iniciar su discurso, el intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, agradeció tanto al gobernador Valdés como al ministerio de Educación por “traer igualdad a nuestra comunidad”.

Luego, puso de manifiesto que dicho programa tiene su razón de ser en los ejes que promueve el Gobierno Provincial de igualdad, desarrollo y modernización, que se “conjugan en políticas públicas, en este caso para fortalecer la educación en toda la provincia”.

Y dirigiéndose a los alumnos, el jefe comunal dijo: “sepan aprovechar esta herramienta digital que los conecta al mundo y les abre un camino hacia el conocimiento”.

Apoyo y compromiso

La rectora del colegio “Juan Bautista Alberdi” de la localidad, Ramona Elizabeth Galarza, destacó el aporte del programa Incluir Futuro como “una herramienta fundamental para que los estudiantes puedan acceder a nuevas oportunidades para adquirir habilidades digitales tan importantes en estos tiempos”.

“Las escuelas y las familias no siempre cuentan con los recursos económicos suficientes para no estar agendas a la era digital. Y ahí aparece la mano efectiva del Estado, para brindarnos el respaldo necesario”, aseguró, en tanto agradeció a las autoridades educativas y del gobierno provincial por el apoyo y el compromiso con la educación pública.

También el estudiante de 1er año del mismo colegio, Juan Pablo Bistolfi Galarza, expresó que “es la primera vez que vamos a tener un dispositivo propio para poder realizar las tareas de la escuela. Estamos emocionados. Todo será más fácil”, indicó.

Durante el acto, se proyectaron videos con contenidos relacionados a educación ambiental, para reflejar parte de las propuestas educativas en plataformas digitales a las que podrán acceder los estudiantes con sus nuevas computadoras.

Además del gobernador Gustavo Valdés, participaron del acto Práxedes López, Ministra de Educación; directivos del nivel secundario; Mariel Gabur, ministra de Industria de la provincia; Miguel Olivieri, ministro de Coordinación y Planificación, el intendente de la localidad Juan Pablo Valdés y su gabinete, senadores y diputados provinciales e intendentes de localidades vecinas, además de padres, docentes e integrantes de la comunidad educativa de Ituzaingó.