Gustavo Valdés sobre la condena a Cristina Kirchner: "Es lo que dice la Justicia"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se refirió este miércoles a fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a 6 años de prisión para Cristina Kirchner.

"Es la justicia, tiene que ver con el accionar de otro poder, por supuesto que es complejo, no es una causa nueva y tiene varios años", afirmó el mandatario tras dejar inaugurado el Servicio de Angiografía, y el nuevo tomógrafo del Hospital General José Francisco de San Martín.

En ese marco, Valdés aseguró que para Cristina "es una situación difícil en lo personal, en lo familiar y como dirigente político, pero es lo que dice la justicia"

Consultado si este fallo condiciona el escenario político, Valdés indicó: "No, nosotros tenemos que pensar en Corrientes".

"Puede ser a nivel nacional, pero nosotros, en nuestro espacio político, que es Vamos Corrientes, vamos a seguir trabajando, pensando y debatiendo las cuestiones políticas en nuestra provincia", agregó.

Asimismo, el mandatario señaló que "después miraremos qué pasa en la provincia de Buenos Aires, qué es otra provincia, o qué pasa con el escenario nacional".

"Cuando hablemos de la situación nacional, luego de las elecciones (provinciales) en agosto, estaremos debatiendo qué es lo que pasa en el escenario nacional y cómo tenemos que ir los correntinos", finalizó.

