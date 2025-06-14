Eli tendrá su Convención Provincial el 27 de junio

El partido “de la hormiguita” sigue su camino con energías renovadas y tras la reunión del Comité Ejecutivo provincial fijó fecha para la convención partidaria donde se aprobará la alianza para las elecciones del 31 de agosto.

Será el 27 de junio la reunión orgánica donde los convencionales de ELI (Encuentro Liberal) ratificarán su apego a las ideas de la libertad y a un equipo que promete tener como base de acción el diálogo y respeto a las distintas opiniones.

Mientras tanto, la actividad en cada comité jurisdiccional se intensifica con el desarrollo de programas partidarios de apoyo escolar y emocional -para niños y adolescentes- denominado en algunos lugares “Tekeando futuro” en honor al dirigente Alejandro “Teke” Lesle fallecido en 2024.

Paralelamente a ello, en cada rincón de la provincia, hay pre-candidatos a intendentes y concejales que -junto a autoridades partidarias- comenzaron los diálogos con las fuerzas políticas afines, para “acuerdos” que permitan desplegar la plataforma de gestión que signifique el progreso con dignidad y apertura a la pluralidad.

En Goya, por ejemplo, la actividad está focalizada en el contacto directo con los vecinos, escuchando y proponiendo alternativas a cada planteo. Así fue en los barrios: Guemes, Mariano Moreno, Mataderos, solo por citar algunos.

En Capital, la actividad convoca a los jóvenes capitalinos, liderados por la Dra. Carmen Pérez Duarte, los concejales de Eli Cecilia Ojeda Duarte y Nacho Rodríguez, las dirigentes profesora Graciela Franchini, el presidente de la Juventud provincial Santiago Matta y de la Juventud capital Agostina Gasparetti, entre muchos otros, que junto a Perucho Cassani recorrieron estos días los barrios más emblemáticos de la ciudad.

“En Capital, Eli está muy fuerte porque los dirigentes siempre tuvieron la premisa de acompañar a cada vecino en forma personal, sin audiencias de por medio… Entendimos siempre que la gente quiere y merece la cercanía. Y actuamos en consecuencia”, dijeron desde Eli Capital.

Del mismo modo, en otras localidades, la agenda diaria es amplia y variada; caso de Bella Vista, localidad que recibió hace pocos días la visita de Perucho Cassani, quien se reunió con Excombatientes de Malvinas, pastores evangélicos y vecinos de la localidad, en distintos encuentros coordinados por la referente local Luisina Fraccarolli.

En Paso de la Patria, este viernes 13 de junio, Perucho fue recibido por las autoridades del comité local encabezadas por Carlos Kalatex Romero y Carmen Arnolfo, oportunidad en que dejaron inaugurado una nueva sede en calle La Rioja y Moreno. Allí dialogó con vecinos y dedicó tiempo a emprendedores y comerciantes. “Escuchamos atentamente lo que tienen para decirnos y coincidimos en que muchas cosas deben cambiar”, dijo Cassani.

En tanto que los denominados “hormigueros” de municipios como Monte Caseros, Mercedes, Santo Tomé, Virasoro, entre otros no menos importantes, despliegan distintas actividades en conjunto con la comunidad.

En cada contacto con los vecinos se habla de “ideales, de valores… de una elección donde los correntinos están jugando el futuro de generaciones”. “Tenemos que dejar un legado a los jóvenes en tiempos de fuerte individualismo. en ELI nos jugamos por el desarrollo y crecimiento armónico de nuestra comunidad. Queremos oportunidades para todos”, dijo Perucho Cassani.