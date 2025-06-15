Integrantes de la Cámara de Turismo del Ibera se reunieron con Ricardo Colombi

En el marco de las reuniones previstas por la Cámara de Turismo del Ibera con todos los candidatos a gobernador de Corrientes, con el objetivo de conocer las propuestas de gobierno en materia de turismo y dar a conocer la problemática del sector. El martes pasado, integrantes de la Cámara de Turismo del Ibera mantuvieron una reunión con el senador Ricardo Colombi.

"Entre los temas tratados se destaca la urgencia de contar con accesibilidad a Colonia Carlos Pellegrini para lo que se necesita contar con refuerzo de ripio en todos los sectores de la ruta 40 donde ha desaparecido, los problemas de suministro de energía y la necesidad de mejorar el sistema de salud".

"Como así también el rol del Comité Ibera y la necesidad de realizar una revisión de la normativa relacionada con el sector, para asegurar la calidad de las prestaciones, la seguridad de las personas (trabajadores y turistas) y la conservación de los recursos turísticos. En ese sentido, se destacó la importancia del trabajo articulado entre el sector público y el privado", informaron.

"Esperamos dentro de este ciclo de encuentros poder reunirnos con Juan Pablo Valdés, Lisandro Almirón, Martin Ascua y José Romero Brisco", concluyeron.