Comunicado del Partido Autonomista

n El Partido Autonomista Distrito Corrientes comunica a sus afiliados y a la opinión pública en general que la Intervención dictada en el mes de marzo de 2024 continúa con plena vigencia, sin desconocer un fallo de 1ra. Instancia en la Justicia Electoral Federal, el cual ha sido debidamente apelado y por lo tanto no está firme.

Al continuar intervenidos todos los órganos partidarios, cualquier tipo de convocatoria a una supuesta “Convención” carece de todo tipo de valor institucional.

Por lo explicado anteriormente, la actual Intervención del Partido Autonomista Distrito Corrientes NO CONSIENTE LA REALIZACIÓN DE LA REUNIÓN DENOMINADA CONVENCIÓN DEL SÁBADO 14 DE JUNIO Y TODO LO DECIDIDO EN LA MISMA CARECE DEL AVAL PARTIDARIO .

El fallo

El Poder Judicial de la Nación había declarado la nulidad de la intervención del Partido Autonomista, en un fallo conocido hace unas semanas. En diálogo con Hoja de Ruta, Juan Noya, el interventor del P.A explicó los detalles de la medida.

El PA estaba en esta situación desde marzo del 2024, cuando designaron a Juan Noya como interventor. "El Partido Autonomista se había intervenido y en esa línea algunos correligionarios hicieron su planteo en la Justicia. Esta decisión de primera instancia es apelable y ya estamos haciendo las averiguaciones para apelar", destacó.

En esa línea, Noya señaló que "hoy por hoy el Partido Autonomista distrito Corrientes forma parte del PA Nacional". "Lo que ayer salió es una sentencia de primera instancia", resaltó.

"Estas cuestiones técnicas aparte se dan en un año electoral donde todos están mirando los municipios y las elecciones. El escenario político además es distinto a otros turnos políticos", sostuvo.