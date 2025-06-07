¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Elecciones Policía de Corrientes Matias Chirino
7 DE JUNIO

Valdés envió un fraternal saludo a todos los periodistas en su día

Lo difundió este sábado a través de sus redes sociales.
 

Por El Litoral

Sabado, 07 de junio de 2025 a las 16:14

En el marco del Día del Periodista que se celebra cada 7 de junio, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, envió un saludo a los trabajadores de prensa a través de sus redes sociales.

“En el Día del Periodista, quiero reconocer el trabajo de todos los profesionales de prensa que, con dedicación, responsabilidad y ética honran la importante tarea de mantener informada a la sociedad. ¡Felicidades para todos!”, expresó el mandatario provincial.

Con este mensaje, el mandatario puso en valor la labor diaria de quienes ejercen el periodismo, destacando su rol clave en la construcción de una sociedad informada y democrática.

