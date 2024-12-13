Esculturas mitológicas: se avanza en el último tramo del paseo en el parque Cambá Cuá

La Municipalidad de Corrientes informó este jueves que buscan inaugurar antes de fin de año el paseo conformado por 11 esculturas de seres mitológicos guaraníes que se ubican en el parque Camba Cuá. Las figuras son realizadas por artistas correntinos y de la región.

En el marco de la puesta en valor de las diferentes plazas y espacios públicos de la ciudad, avanzan con los trabajos en el paseo de seres mitológicos guaraníes.

En el lugar se dispondrá que las figuras tengan un cartel con un código QR para que los vecinos y turistas conozcan la historia de cada una de ellas.

“Es una idea de la Municipalidad de Corrientes, que están apoyando en todo lo que tiene que ver con la producción y construcción de las obras y la asistencia a todo el equipo de trabajo”, explicó el reconocido artista y encargado del equipo técnico a cargo de las obras, Mauro Santamaría.

“La idea es cotidianizar y familiarizar nuestros mitos, que el público pueda apreciar estas obras en una plaza, sacarse fotos”, agregó, y resaltó que en total son “11 piezas, en este caso están construidas en hormigón armado con estructura de hierro, y patinadas”.

Entre las obras se encuentran “las más importantes, que es el Pombero, el Yasi Yateré, nos encontramos con el Karaí Octubre, la Bruja Correntina, entre otros”, detalló Santa María. “Tenemos algo muy importante, que es que los guaraníes cuidaban mucho la ecología y está la dueña del agua, I Yara, que va a estar en el medio justamente de una isla que está acá en el parque”, añadió.

El artista señaló que “los correntinos somos privilegiados en tener una mitología, no todas las provincias lo tienen, y en este caso ponerla en valor para los chicos, para los niños, las niñas, los jóvenes, creo que es muy importante”.

“El mito se transmite de generación en generación en forma oral y este tipo de propuestas para la comunidad son muy importantes para saber de dónde venimos y, de esa manera, saber en dónde estamos y poder proyectarnos hacia dónde vamos”, dijo.

Por último, Santamaría sostuvo que el objetivo es “terminarlas todas antes de fin de año con su respectiva iluminación”. Y explicó que “la gente va a ver un recorrido en el cual van a estar los nombres de los seres mitológicos y, a través del QR, va a poder entrar y tener información del contexto, cómo fueron creadas las obras y la significación de todas y cada una de ellas”.