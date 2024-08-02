Los carros gastronómicos de Costanera Norte se trasladarán el próximo mes

A meses del anuncio del traslado, los carros gastronómicos ubicados frente al Anfiteatro José Hernández se alistan para la mudanza al nuevo espacio del Paseo Arazaty que según indicó la Secretaría de Comercio de la Municipalidad a El Litoral, será para el próximo mes. Los food trucks de hasta 7 metros se instalarán al costado de los juegos para infantes y frente al puesto de Seguridad Vial, una vez que culminen con los últimos detalles.

En el paseo Arazaty se instalaron nuevos kits de juegos, mobiliario urbano, luces led y senderos internos, el sitio fue inaugurado ayer por la mañana y ya se encuentra habilitado. En uno de sus extremos se construyó un espacio destinado para los carros gastronómicos de Costanera Norte.

El subsecretario de Comercio de la Municipalidad de Corrientes, Valdemar Valtier, contó a El Litoral: “Los carros que están en la Costanera se van a trasladar al Paseo Arazaty, al costado de los juegos ahí ya se hicieron las instalaciones para agua y luz, solo falta ultimar algunos detalles”.

Consultado por el plazo para la instalación de los carros gastronómicos que se ubican frente al Anfiteatro José Hernández, Valtier señaló a este medio: “Aún falta por definir algunas cuestiones, la semana que viene vamos a tener la fecha, puede ser para el próximo mes”.

Cabe señalar que los puestos de comida ubicados en la Costanera Sur se trasladaron a mediados de marzo al Paseo Iberá en puestos gastronómicos prefabricados. Mientras que los de Costanera Norte se ubicarán en el Paseo Arazaty en el espacio inaugurado recientemente.

(VT)