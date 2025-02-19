Un merendero correntino pide donaciones de uniformes y útiles escolares

En el corazón del barrio Virgen de los Dolores, el merendero "Pancita Llena", lanzó una campaña solidaria con el objetivo de recolectar uniformes y útiles escolares para niños en situación de vulnerabilidad. La iniciativa busca garantizar que los pequeños puedan comenzar el ciclo lectivo con todo lo necesario para su educación.

Desde la organización solicitan a la comunidad la donación de guardapolvos, camisas blancas, pantalones y polleras azules, así como calzado adecuado, incluyendo mocasines, zapatos negros y zapatillas de distintos números. Incluyendo medias blancas y azules para complementar el uniforme escolar.

Además, piden artículos esenciales como mochilas, carpetas, cuadernos, lápices de colores y negros, fibras, marcadores, biromes, correctores, hojas de carpeta, tijeras y adhesivos escolares.

"Cada aporte, por más pequeño que sea, puede marcar una gran diferencia en la vida de estos niños", expresó a El Litoral, Emilce, referente del merendero.

El merendero "Pancita Llena" es reconocido en Corrientes por brindar asistencia alimentaria y apoyo a las familias más necesitadas. Con esta nueva campaña, refuerzan su compromiso con la educación y el bienestar de los niños y niñas que asisten al lugar. Aquellos interesados en colaborar pueden contactarse al 379-4007447 (Emilce).

