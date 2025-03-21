Para este fin de semana, Dpec informa que realizará trabajos de mantenimiento

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) informó este viernes que realizarán trabajos de mantenimiento y mejoras en sus sistemas informáticos durante el fin de semana. Se realizará desde las 18 de este viernes hasta el sábado 24 de marzo inclusive.

Durante este período, varios servicios estarán temporalmente fuera de funcionamiento, incluidos el servicio de Autogestión, la descarga de facturas, la consulta del estado de deuda a través del ChatBot y la respuesta automática a los correos electrónicos de consultas.

No obstante, la Dpec aclara que los reclamos técnicos, como restricciones en el servicio, baja tensión, caída de postes y otros inconvenientes similares, seguirán siendo gestionados de manera normal.

Los usuarios podrán realizar estos reclamos a través de la plataforma web de la empresa o por medio del número de WhatsApp: 3795-389298.

