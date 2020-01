Un plan desintoxicante para recuperarte de las fiestas de Año Nuevo

Por la licenciada Marcela Ciaño (*)

Todo encuentro social invita a picar algo, a compartir un asadito, a comer de más. Casi inevitablemente, terminamos subiendo algunos kilos. ¿Cómo retomar una rutina de alimentación correcta? Empezá por desintoxicar el cuerpo.



Dos días para desintoxicarnos



Para contrarrestar los efectos, podemos realizar durante 48 horas una dieta especial:

* Recurrir a un esquema a base de abundante líquido: ya sea agua, jugos de frutas naturales o caldos.

* Incluir muchas frutas frescas (kiwis, cítricos, manzana, entre otras) y verduras frescas (tomate, pepino, hinojo, verduras de hoja, etc.).



* Consumir libremente gelatina diet e incorporar 1 o 2 yogures con 0% contenido graso.

Durante estos dos días lo primordial es no incluir nada de grasas en la dieta, por lo que es preferible no consumir carnes ni quesos, pero sí podemos incorporar clara de huevo.



¡Sólo por dos días!

Este tipo de dietas son para desintoxicar y no se deben mantener en el tiempo, porque estaríamos recibiendo una alimentación desequilibrada que no cubriría el aporte mínimo proteico necesario para estar saludables. Luego de este corto período de tiempo, debemos agregar carnes magras, algo de queso magro y huevo.

También volver a los horarios adecuados de ingesta, es decir, no saltear ninguna comida principal. Realizar colaciones a media mañana y a media tarde, con alimentos que no superen las 100 calorías, como por ejemplo: yogur descremado, flan diet, postre diet, fruta cocida sin azúcar, barra de cereal o helado chico diet.

Para comer con inteligencia:



* Programar y respetar siempre las cuatro comidas principales: desayuno, almuerzo, merienda y cena.

Agregar dos colaciones si es posible a media mañana y media tarde.



* Tomar líquidos durante las comidas.



* Comer tranquilo y despacio, masticar bien y sentarse a comer. No hacerlo al paso, porque de esta manera el organismo no registra lo que se ingiere.



* Para la noche es recomendable evitar el consumo de carbohidratos y elegir aquellos alimentos de fácil digestión como las carnes blancas y vegetales cocidos.



* Para complementar una buena alimentación se sugiere realizar alguna actividad aeróbica 2 o 3 veces por semana durante 30 minutos como mínimo: caminar a paso vivo, correr o nadar.

(*) Licenciada Marcela Ciaño, jefa de nutrición de la Clínica y Maternidad Suizo Argentina.



¡Atención!

Pero antes de comenzar una dieta desintoxicante debe estar claro que, durante esa semana, usted deberá comprometerse a:



1. No fumar más de cinco cigarrillos diarios. Para contrarrestar sus efectos nocivos hay que suplementar con vitaminas C, E, betacaroteno y complejo B, cinc, magnesio y selenio. Como el cigarrillo es termogénico (quema calorías), al reducir su cantidad hay que incrementar la actividad física.



2. Respetar las horas de reposo y vigilia. Ningún programa desintoxicante tendrá éxito si su organismo no logra realizar su ciclo metabólico diario en forma adecuada.



3. Contar con una hora diaria para la actividad física.



4. Tratar de suspender la ingesta de ansiolíticos u otros medicamentos.



5. No consumir diuréticos ni laxantes. Los diuréticos eliminan el sodio y pueden provocar un desequilibrio electrolítico en el organismo. La mejor manera de eliminar toxinas es tomando agua, pues produce un desequilibrio natural y las elimina por ósmosis. Alimentos como trigo, naranja, ananá, y semillas, son excelentes laxantes naturales.



También ayuda:

1. Eliminar de su casa las tentaciones poco saludables. Llenar su heladera con alimentos frescos, frutas y hortalizas.



2. Pesarse en forma regular, pero no obsesivamente. Una vez cada dos días es una buena medida.



3. Duerma ocho horas. El sueño insuficiente provoca la generación de la hormona que estimula el apetito e inhibe la que da al cerebro señales de saciedad.



4. Disminuya el consumo de alcohol y de cigarrillos.



5. Ante un "ataque de hambre", tener siempre a mano alguno de estos alimentos: una porción de queso magro, una manzana, una rodaja de ananá, una barrita de cereal, un alfajor light, 1 yogur con frutas o cereales, siete almendras, ¼ de palta con limón, 3 orejones de fruta deshidratada, pickles y zanahorias en bastones con queso descremado.