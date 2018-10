En emotivos actos, recordaron el centenario de escuelas de La Cruz, Santa Rosa y Mocoretá

Se realizaron actos por los 100 años de la Escuela Rural N° 604 Ejército Argentino, ubicada en el paraje Yurucuá, jurisdicción de La Cruz; la Cabecera Nº 648, en Santa Rosa; y la Nº 644 Justo José de Urquiza, en Mocoretá.

La primera de estas ceremonias se efectuó el viernes 12 en un establecimiento educativo rural, ubicado a 70 kilómetros de La Cruz. La bienvenida estuvo a cargo de la directora, Guillermina Aurora Ferreyra, quien recibió al intendente, Luis Calomarde; autoridades educativas, funcionarios de la Policía de la Provincia de Corrientes, entre otros representantes de instituciones locales y vecinos.

Luego de un emotivo y sencillo acto, fue descubierta una placa recordatoria, para, después, disfrutar de un almuerzo y posterior baile. En la oportunidad Calomarde, hizo su compromiso de “continuar acompañando a todos los establecimientos educativos, y gestionando permanentemente para que las condiciones de los caminos principalmente no sean un obstáculo para impartir enseñanza en tan remoto lugar de nuestro departamento”, según publicó Noticias de La Cruz.

Santa Rosa

Del acto de la Escuela Cabecera de Santa Rosa, participaron la asesora Legal del Consejo General de Educación, María Ramírez; el jefe comunal, Pedro José Maidana; la directora, Miriam Benítez; autoridades judiciales, de fuerzas vivas, concejales, docentes, jubilados, y público en general.

El acto se llevó a cabo en el predio del establecimiento educativo, y dio inicio con la entrada de Banderas de Ceremonias y la entonación del Himno Nacional Argentino.

Luego, se leyó la Declaración de Interés Legislativo de las cámaras de Senadores y de Diputados de la Provincia; la del Concejo Deliberante; y las salutaciones de Angelita Azar, ex docente; el ex gobernador, José Antonio Romero Feris; entre otras autoridades educativas. Seguidamente, se entregó un subsidio otorgado por la Cámara baja.

La ceremonia continuó con la dedicación de un minuto de silencio en memoria del personal directivo, docente, de servicio, tutores y alumnos ya fallecidos.

Tras los discursos, el ex alumno Marcelo Enrique leyó la poesía Romance del 18; se proyectaron imágenes junto con una reseña histórica; y se entregaron presentes a docentes jubilados.

La fiesta concluyó con la presentación del Coro de la Escuela N° 648; el ballet El Duende, dirigido por el profesor Federico Aguirre; la Escuela Municipal de Danzas, conducida por el profesor Ricardo Bordón; la Escuela de Ritmos, coordinada por Daiana Leyes Agterberg; y la presentación de una banda integrada por docentes, la alumna María Luz Insaurralde, y el ex alumno Bruno Espinoza.

Mocoretá

La Escuela Nº 644 “Justo José de Urquiza” de Mocoretá celebró el último jueves sus 100 años en el gimnasio del Centro de Educación Física, colmado por integrantes del establecimiento, así como de otros de la localidad y la microrregión.

También estuvieron presentes las fuerzas de seguridad y distintas autoridades locales y regionales. En el inicio, la directora de la, escuela homenajeada, Marcela Liliana Chaparro, realizó un repaso histórico y destacó el trabajo de los docentes que pasaron, así como quienes están prestando servicio.

En su alocución, Chaparro mencionó varias veces a la institución como “la escuela del pueblo” dado que, desde sus comienzos, fue un establecimiento que se gestó y funcionó gracias al apoyo de toda la comunidad, según publicó Multimedios Chajarí

También Chaparro destacó la figura de Rubén Darío Martirena, quien se desempeñó durante varios años como director de la escuela.

El momento más emotivo de la noche fue cuando el intendente Henry Fick, en nombre del Gobierno provincial, leyó el decreto mediante el cual, se denominó ‘Rubén Darío Martirena’ al gimnasio de la Escuela Nº 644, cuyo documento fue recibido por la esposa e hija del homenajeado.