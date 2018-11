La “Copa Daniel María Blanco” tuvo su presentación en Casa de Gobierno

Con el apoyo del Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Deportes, del 17 al 19 de noviembre se realizará en Corrientes la “12da. Copa de Hándball Daniel María Blanco 2018”, tradicional certamen que organiza la Asociación Correntina de esta disciplina deportiva, que está tomando nivel internacional.

Los detalles de la competencia se dieron a conocer en conferencia de prensa celebrada ayer en el Salón Verde de Casa de Gobierno, encabezada por el titular de la cartera deportiva, Jorge Terrile, acompañado por el secretario de la Asociación Correntina de Hándball, Martín Gómez Russo, el director del torneo, Leonardo Odriozola y por el licenciado Daniel María Blanco, cuyo nombre lleva el certamen.

Esta Copa, que marca la finalización de las actividades anuales que organiza la Asociación, cuenta con la participación de equipos de distintas provincias y de países limítrofes, en diferentes categorías, lo que la convierte en una de las mejores competencias de nuestra zona por el número de equipos, jugadores y canchas en simultáneo donde se disputa.

El torneo se iniciará el sábado a las 9 y finalizará el lunes a las 20.30, luego de las finales y la correspondiente entrega de premios. Los 120 partidos se jugarán en el estadio Santiago Simón de las 1536 Viviendas, el Centro de Educación Física N° 1 profesor Eduardo Robles, el estadio de Hércules y como cancha auxiliar, el escenario del club Pingüinos.

La competencia, que convocará a cerca de mil personas, se dividirá en 8 categorías: 1 Promocional (sub 12); Masculino sub 14, sub 16, sub 18 y Mayores; Femenino sub 14, sub 16 y Mayores.

Política de Estado

En la ocasión, el secretario de Deportes, Jorge Terrile, destacó el trabajo silencioso que despliega la Asociación Correntina de Hándball, en pos de la difusión y el desarrollo de una disciplina que es netamente amateur y ratificó el pleno apoyo, como parte de la gestión que encabeza el gobernador Gustavo Valdés que “toma al deporte como política de estado en todas sus manifestaciones”.

Asimismo, Terrile puso de relieve que como parte del trabajo articulado con la Asociación, la Secretaría de Deportes lleva adelante una Escuela de Iniciación de Hándball, que es comandada por el instructor cubano Lucas Cruz Guerra, que trabaja con los chicos en las instalaciones del Club Juventus.

Por su parte, Martín Gómez Russo, en su carácter de secretario de la Asociación Correntina de Handball, resaltó el respaldo gubernamental y el hecho que “nos hayan abierto las puertas del Salón Verde para informar sobre nuestro Torneo insignia”.

También ofreció sus conceptos el licenciado Daniel María Blanco, cuya Copa lleva su nombre. “33 años atrás empezamos en silencio, éramos pocos los que estábamos en esto y hoy vemos cómo la semilla fue creciendo y tenemos una Asociación fuerte y cada vez mayor cantidad de jugadores”, dijo quien citó al handball como una alternativa a los deportes tradicionales.