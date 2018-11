Fortalecen acciones para la detección temprana del VIH, ya realizaron más de 5 mil testeos

El gobierno provincial, la Municipalidad de Corrientes y la fundación Aids Healthcare realizaron este año más de 5 mil testeos gratuitos y confidenciales, con el objetivo de lograr la detección temprana del VIH/Sida. En este sentido, el Subsecretario de Salud de la Comuna, Arturo Sandoval, destacó el trabajo en terreno y remarcó la importancia del control.

En el marco de la firma del convenio con esta fundación, el viceintendente Emilio Lanari precisó: “Llevamos más de 5 mil casos testeados en lo que va del año, con una prevalencia de positivos del 1%. Hay mucha gente que se enteró que tenía VIH con estos controles, a quienes ofrecemos un sistema de contención, apoyo y vinculación al sistema de salud para garantizar su tratamiento”.

Cabe destacar en este sentido que el acuerdo se da en el marco del proyecto “Prevención en VIH, Hepatitis virales e ITS”, mediante el cual se buscará establecer mecanismos, bases, políticas, acciones y compromisos entre el municipio y la fundación para ampliar la detección temprana y el tratamiento del VIH/Sida, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) entre las poblaciones vulnerables.

Respecto al acuerdo, el director científico para Latinoamérica y el Caribe de AHF y coordinador de la filial Argentina, Miguel Pedrola, remarcó que “es importante para alcanzar metas que tenemos todos aquellos que trabajamos en salud pública: aumentar el acceso al testeo de las personas que viven con VIH, asegurar una buena calidad de atención y su tratamiento, en un marco sin discriminación ni estigmatizaciones”.

A la vez, destacó que “hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que las personas deberían estar de tratamiento cuanto antes, a menos de siete días de llegar al diagnóstico. Esto permite un tratamiento efectivo que hará que no haya detectabilidad del virus en sangre. Hoy sabemos que los pacientes ‘indetectables’ no transmiten el VIH. Eso es fundamental para disminuir las infecciones”.

“Venimos trabajando hace varios meses con la fundación. Estuvimos en la plaza Cabral, Torrent y en otros puntos estratégicos. Hace un tiempo también lo incorporamos a los operativos, nos están dando buenos resultados ya que hay un porcentaje importante de personas que no saben que viven con VIH”, dijo Sandoval a El Litoral y adelantó que en el mes de diciembre harán este mismo trabajo “de forma fija en centros de atención primaria de la salud”.

Por otra parte, informaron que en el marco del Día Mundial de lucha contra el Sida, que se conmemora cada 1 del próximo mes, la Municipalidad realizará una jornada de concientización junto a asociaciones locales, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) y el Gobierno provincial.

En este contexto, recordaron que en cada operativo de salud junto al Ministerio de Salud Pública, el municipio pone a disposición pruebas rápidas donde los resultados se obtienen diez minutos después de realizar una pequeña muestra de sangre con un pinchazo en el dedo. La prueba es confidencial y voluntaria.