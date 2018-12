Denuncian robo de dinero y electrodomésticos en casa de comerciantes

En Santo Tomé los dueños de una reconocida pizzería denunciaron que delincuentes ingresaron a su casa cuando no había nadie y robaron una fuerte suma de dinero en pesos y dólares, además de varios electrodomésticos.

El comisario a cargo de la Seccional Segunda de Santo Tomé, Juan Carlos Franco admitió que investiga un hecho delictivo perpetrado “en una casa ubicada cerca de la avenida Artigas ex Patagonia, en zona de la Escuela Técnica”.

Ante el portal Urgente Santo Tomé añadió que “las primeras informaciones nos dicen que los dueños de la misma no estaban en el lugar, ya que son dueños de una conocida pizzería de esta ciudad ubicada entre calles Independencia e Irigoyen de apellido Porcio”.

Aseguró que “los delincuentes se llevaron televisores y una suma de dinero en dólares. Estamos investigando”, remarcó.

El robo se produjo entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, por lo que los efectivos policiales no descartan que los sujetos hayan venido realizando un trabajo de inteligencia para saber los movimientos de sus víctimas.

Como parte de la investigación, los policías buscan imágenes de cámaras de seguridad de la zona que puedan orientarlos a identificar al o los autores del hecho delictivo.

Asimismo, indagan en el vecindario si alguien en algún momento pudo haber escuchado o visto una situación vinculada con el robo. Por el momento no hay detenidos.