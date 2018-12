“Pañuelazo celeste” tras la polémica por un aborto no punible en Entre Ríos

Organizaciones autodenominadas pro vida realizaron un pañuelazo celeste ante la Casa de Entre Ríos en la ciudad de Buenos Aires para exigir la derogación del protocolo de Aborto No Punible que le fue practicado a una adolescente de 13 años en la localidad de Concordia.

“El protocolo es una medida inconstitucional, es una resolución que emitió el Ministerio de Salud”, dijo Ayelén Alancay de la Fundación + Vida y agregó que “en nuestro país el aborto es un delito que el Senado ratificó y el Poder Ejecutivo no puede ir en contra de lo que dijo el pueblo”.

La interrupción legal de embarazo (ILE) realizada a una niña de 13 años en el hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia se difundió recientemente.

“Utilizan la justificación de que en la provincia de Entre Ríos supuestamente adhieren a un protocolo, pero no le dicen a los médicos que los protocolos carecen de carácter normativo y que violan las autonomías provinciales”, afirmó Fernando Secin de Médicos por la Vida.

Tras la difusión de la noticia, el Ministerio de Salud de Entre Ríos aseguró que investigará al hospital de Concordia por la posible filtración de detalles de la práctica y la historia clínica de la paciente, informaron funcionarios de la cartera.

Bajo la consigna “Legal o ilegal el aborto mata igual”, participaron también del pañuelazo celeste + Vida y Médicos por la Vida, Abogados por la Vida, realizado en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, ubicada en Suipacha al 800.