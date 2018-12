El Gobierno criticó la orden de liberar al ex vicepresidente

La decisión de la Justicia de concederle la excarcelación al ex vicepresidente Amado Boudou, preso en el penal de Ezeiza tras haber sido condenado por el caso Ciccone Calcográfica a 5 años y 10 meses de prisión, generó rechazo en el gobierno nacional, que la calificó como “un retroceso”.

Así lo aseguró el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien destacó que “es una posición que no comparto. En su momento, cuando fue la condena, me pareció bien la decisión del tribunal de hacer efectiva la detención en ese momento, es una posición que tenía cuando era juez, que sostenía que cuando las penas eran a cumplir, en el momento en el que uno es condenado uno pierde la inocencia y debe empezar a cumplir esa pena”.

“Esto es un retroceso. Hay muchos jueces que fueron designados por el Gobierno anterior, que tienen una mirada abolicionista del Código Penal, cercana a la mirada de Zaffaroni, donde siguen generando estas inequidades”, manifestó Garavano.