En el Bañado Norte la basura favoreció la inundación de la zona

A través de las redes sociales, la delegación del barrio Bañado Norte difundió imágenes de la esquina de las calles Gobernador Gallino y Juan Bautista Cabral, zona en la que siempre arrojan basura no solamente los carreros, sino también los propios vecinos, provocando, además del foco infeccioso, serias complicaciones en una jornada de lluvia como la de ayer.

Desde la delegación vienen advirtiendo a los vecinos que desistan de sacar a la vía publica los residuos fuera de los horarios de recolección, a fin de evitar que se formen estos basurales crónicos como sucede en ese sector de la barriada.

En tanto, desde la Comuna solicitan a todos los vecinos que no saquen la basura, que no tiren los materiales plásticos o cualquier otro residuo que pueda obstruir los ductos, para, en consecuencia, evitar entre todos los anegamientos que generan múltiples inconvenientes en la ciudad.