La Unne aprobó protocolo de intervención ante discriminación y violencia de género

El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) aprobó ayer en la última sesión del año, el Protocolo de Intervención Institucional ante Situaciones de Discriminación y Violencia de Género u Orientación Sexual, que entrará en vigencia dentro de 120 días. Al respecto, la rectora de dicha casa de estudios, Delfina Veiravé, remarcó la importancia de contar con “una herramienta y estrategia concretas para el tratamiento de estas problemáticas”.

Al respecto, la doctora Mónica Anís, secretaria General, Legal y Técnica de la Unne, explicó a este medio gráfico: “Es un protocolo de intervención que lo que hará es crear una comisión que va a entender en los casos y denuncias que se presenten. Va a regular las relaciones laborales y estudiantiles. Los protocolos son un mecanismo para que las personas afectadas puedan sentirse acompañadas y seguras”.

Esta comisión estará conformada por cuatro docentes, dos estudiantes, dos personal no docente y un egresado de la Universidad. Por el momento no se ha conformado este grupo, pero lo harían en los próximos días.

“En cada facultad habrá un referente que se encargará de tener ese primer encuentro con la persona afectada. Si no quieren tener este diálogo con dicho referente, tendrán la posibilidad de enviar un correo a la comisión. Ni bien se arme la comisión y el correo, se dará a conocer para que ya puedan comunicarse si fuera necesario”, precisó Anís.

En este sentido, agregó que “otras universidades como la UBA ya cuentan con este tipo de protocolo con las referencias propias de las gestiones culturales e institucionales”. “Si bien todos aspiramos a que la Universidad sea un espacio libre de discriminación y violencia, sabemos que esto puede no suceder”, indicó.

“Además de la conformación de esta comisión, se realizarán capacitaciones y talleres para generar conciencia. Sabemos que la violencia de género y la discriminación por orientación sexual tienen que ver con una cuestión cultural y para erradicarla es necesario que se creen estos espacios, es algo que está muy arraigado y que debemos trabajar mucho al respecto”, sostuvo.

Cabe destacar que los objetivos generales del protocolo son: propiciar en la comunidad universitaria un ambiente libre de discriminación y violencias de género u orientación sexual, promoviendo condiciones de igualdad y equidad dentro de la Unne; favorecer la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas y prácticas institucionales de la Universidad; diseñar estándares mínimos que permitan la detección precoz a fin de abordar las distintas situaciones de violencia y discriminación; promover en forma conjunta con los representantes gremiales docentes, no docentes y estudiantes, el abordaje de políticas institucionales concretas tendientes a la prevención, atención y erradicación de la discriminación y violencias de género u orientación sexual, y generar vínculos de cooperación con distintas instituciones vinculadas a las problemáticas de la discriminación y las violencias.

Cabe recordar que esto surgió de las jornadas que se realizaron en el marco de la denuncia por violación de una estudiante de Comunicación Social hacia un compañero de la carrera, quien se desempeñaba como periodista, Federico Soto.