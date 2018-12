Nacho Fernández: “Con la pelota en el palo de Jara casi se me para el corazón”

El mediocampista de River Plate, Ignacio Fernández, confesó ayer que le “cuesta caer” sobre la consagración en la Copa Libertadores tras ganarle a Boca Juniors en Madrid, especialmente por el electrizante final del partido (3-1) que pudo ser empate con el tiro de Leonardo Jara en el palo.

Instalado en Al Ain, Emiratos Arabes, país sede del Mundial de Clubes de la Fifa, el ex Gimnasia y Esgrima La Plata recordó: “La verdad es que cuando pienso en el tiro de Jara que dio en el palo se me para el corazón porque faltaba poco y era el empate, por suerte se fue y luego vino la corrida del Pity y ahí me desahogué y fui a festejar”.

En diálogo con TyC Sports, Nacho Fernández comentó: “En el primer tiempo nos costó hacer nuestro juego y en el entretiempo Matías (Biscay) nos dijo que estemos tranquilos y que íbamos a cambiar si agarrábamos la pelota, creo que al hacerlo pudimos darlo vuelta”.

Mientras que en cuanto a su juego, el mediocampista destacó: “En el segundo tiempo cuando mejoramos empecé a encontrar los espacios y a tener más confianza como todo el equipo y fuimos superando al rival para empatarlo y luego ganarlo en el alargue”.

Por otro lado, Fernández pasó al tema del Mundial de Clubes y consideró: “Ya bajó un poco la adrenalina de ganar la Libertadores y ahora a pensar en el Mundial, cuesta un poco bajar por todo lo que pasó, pero hay que empezar a meterse en este objetivo que es muy importante”.

“Estamos bien anímicamente, fue un triunfo que te pone arriba y con esa confianza y ese ánimo ayuda para hacer un gran Mundial de Clubes, llegamos en un buen momento futbolístico también, así que estamos confiados”, afirmó

El zurdo volante del “Millonario” también contó: “Tenemos que pensar en el partido del martes y no adelantarnos en la final, creo que eso no ayuda, yo no estaba en el equipo pero vi el partido del 2015 y recuerdo que les costó mucho, son todos los partidos difíciles”.

Finalmente, sobre el sistema de jugar con un delantero respondió: “Estamos preparados para jugar con los dos sistemas, a veces jugar con un solo punta le da mucho juego a los volantes y se generan muchas llegadas, eso lo decidirá el entrenador”.

Por otro lado, Franco Armani coincidió: “La verdad es que vamos bajando un poco de lo que significó la final de la Copa Libertadores ante Boca, que fue algo que buscábamos y deseábamos, ahora se viene otro compromiso y seguimos con la idea de hacer el mejor papel”.

“Acá hay un gran grupo, con los pies sobre la tierra, con humildad y ya pensando en el partido del día martes y sin adelantarnos porque todos anhelamos jugar con el Real Madrid, pero para eso hay que jugar un partido antes y ganarlo”, asumió.

El plantel de River se volvió a entrenar ayer en el Al Ain Training Center y el delantero Ignacio Scocco sigue intensificando las tareas para poder tener una chance de ir al banco de suplentes el martes en el inicio del Mundial de Clubes.

El entrenador Marcelo Gallardo ya podrá contar con Rafael Santos Borré luego de la suspensión en la final de la Copa Libertadores, por lo tanto la vuelta de Scocco no será acelerada y van a respetar los tiempos.

River va a jugar el martes que viene frente a la ganador del partido que van a disputar el equipo local del Al Ain frente a los africanos de Esperance de Túnez el sábado a las 13.30 hora Argentina en el estadio Hazza bin Zayed.