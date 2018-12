Brexit: los socios europeos le dieron la espalda a Theresa May

En el último capítulo del drama del Brexit, a la primera ministra británica Theresa May, que voló a Bruselas buscando un salvavidas que le permita aprobar en casa el acuerdo de divorcio con Europa y sobrevivir en su cargo, los 27 socios europeos le dieron el mismo mensaje de siempre: el acuerdo "no es renegociable", y un consejo: regrese a Londres y busque consenso.

Vuelva al Parlamento y busque la manera de romper el bloqueo, fue -palabras más, palabras menos- la sugerencia de los líderes de la UE a la primera ministra que acaba de superar en el Parlamento una moción de censura presentada por su propio Partido Conservador (tory).

Antes de regresar, May ofreció una rueda de prensa donde, sin mucha alternativa, dijo que habrá más conversaciones "en los próximos días", pero nada hace pensar que el escenario con Europa vaya a cambiar.

May no pudo en Bruselas convencer a los líderes europeos de que tiene un plan creíble para seducir a los parlamentarios en Westminster.

El jueves a la noche, según cuenta The Guardian, May rogó una última concesión por parte de Europa, pero no impresionó a ninguno de los jefes de gobierno y de Estado reunidos en Bruselas, en el marco de la cumbre anual de líderes del bloque que arrancó el jueves y concluyó ayer.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, describió las palabras de la premier como "nebulosas" y le dijo que regrese con un plan más claro.