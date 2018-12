“Va a ser un octogonal durísimo, se juntan las dos mejores zonas”

Mientras disfruta del receso de fin de año, el entrenador Carlos Mayor se anticipó a la continuidad del certamen Federal A, que se reanudará el 3 de febrero, competencia en la que Boca Unidos buscará quedarse con un ascenso a la Primera B Nacional.

Además, el director técnico remarcó que le darán relevancia a la participación del Aurirrojo en la Copa Argentina y le dedicó algunas palabras a la llegada del delantero Antonio Medina.

Mayor relató que “habíamos hablado en un principio que esperábamos ese nombre que nos dé un salto de calidad”, en alusión al primer refuerzo que acaba de confirmarse. “Si bien insistía por un volante por izquierda, que es algo que estamos hablando con Alfredo (Schweizer), pero estábamos alerta a ese nombre y la llegada de Antonio (Medina) nos pone muy feliz, nos puede acercar su experiencia y su juego para lograr el objetivo”, explicó en una charla con radio La Red.

Al respecto, el DT agregó que tiene “las mejores referencias tanto de la parte futbolística como de la parte humana que para nosotros es clave, así que estamos muy felices, contentos para que pueda unirse al grupo y pelear todos juntos para seguir en esta misma senda”.

“Vamos a tratar de incluirlo en nuestra forma de jugar. El equipo se sintió cómodo, siempre hay que ajustar y corregir cosas, y vamos a tratar de sumar a Antonio (Medina) en este funcionamiento”, explicó.

A la hora de referirse al fixture del octogonal de la Fase Campeonato, que se dio a conocer el jueves, Mayor mencionó que “por ahí uno especulaba con que los viajes de visitante no fueran tan largos. Nos toca dos veces ir a Mendoza. Sabemos que estamos todos en la misma situación, tenemos dos partidos de local, arrancamos de local. Va a ser un octogonal durísimo, me parece que se juntan las dos mejores zonas. Sabemos que va a ser muy difícil tanto de local como de visitante. Tenemos a San Jorge y después debemos ir a Mendoza; tenemos a Sarmiento de local y hay que ir a Chaco For Ever. Después recibimos a Desamparados y Estudiantes de Río Cuarto, y terminamos en Las Heras. Durísimo, pero nosotros nos vamos a preparar de la mejor forma para estar a la altura”.

En este octogonal competirán los mejores equipos de las Zonas 3 y 4. También el entrenador hizo una consideración especial, dado que “después de la segunda fecha, desde el 17 de febrero (el 10 visita a Maipú) hasta el 17 de marzo no nos vamos a mover, que ya va a estar un poco definida la cosa: jugamos contra Sarmiento, vamos al Chaco y tenemos dos de local. Son fechas claves, pero lo sabíamos porque era un premio a la campaña que se hizo”.

Lo bueno es que “conocemos a los rivales que no nos enfrentamos, cada uno tiene su característica. De local o visitante fuimos un equipo fuerte y tenemos que volver a serlo. Es otra etapa y hay que prepararse mejor. Creo que va a ser un octogonal lindo, porque se encuentran equipos de nivel y que intentan jugar al fútbol”.

Luego de las fiestas de fin de año el plantel arrancará con las labores de pretemporada para afrontar la segunda mitad del certamen, para la cual deberá recuperar a un par de futbolistas lesionados. Sobre el delantero Nicolás Ledesma expresó que “está avanzando bien, va a arrancar con nosotros el 3 de enero, pero le va a costar una semanita o diez días más para estar a la altura de los compañeros”; aunque a la hora de hablar del mediocampista Gabriel Morales, explicó que “le falta un poco. Calculábamos que ya iba a estar bien a fines de marzo, pero le falta un poco más. Por ahí lo podemos tener para los últimos partidos”.

Boca Unidos tendrá su primer compromiso por el octogonal el domingo 3 de febrero como local frente a San Jorge de Tucumán.