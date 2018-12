Fin de año, el impacto al corazón

Llega la temporada de fiestas y con ellas el estrés, una alimentación inadecuada, disminución de la actividad física y un descanso insuficiente, sumados a un año complicado desde el punto de vista económico en nuestro país.

Para muchas personas, los días festivos son un momento de alegría y felicidad junto a la familia. Pero, otras se sienten abrumadas durante esta temporada ya que se reúnen una serie de factores estresantes: los compromisos familiares o la soledad, las obligaciones financieras y las limitaciones de tiempo. Si te encontrás en este último grupo, no estás solo. Es un problema generalizado. Según una encuesta realizada por la Asociación Estadounidense de Psicología, casi una cuarta parte de las personas reportaron sentir “estrés extremo” en esta época del año.

Tanto el estrés agudo como el estrés crónico afectan a nuestra mente y nuestro cuerpo. Las causas y desencadenantes del estrés son muchos, pero no son para todos los mismos. Frecuentemente, no es el estresor el que determina la respuesta sino el modo de interpretar las situaciones estresantes y las consiguientes respuestas adaptativas, es decir las habilidades que hemos desarrollado para enfrentar el estrés.

El efecto Navidad

Sabemos que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad a nivel mundial y en Argentina el estrés psicosocial es el quinto factor de riesgo cardiovascular más influyente, ocupando el tercer puesto a nivel mundial.

Varios estudios han evidenciado un aumento de eventos cardiovasculares en diciembre y enero, tal es así que lo llaman “Christmas holiday effect” (el efecto de las Navidades/Fiestas). Los potenciales mecanismos para este fenómeno son como explicamos previamente el estrés psicosocial, a lo que se suma: comer en exceso, aumento en el consumo de alcohol, disminución de la actividad física y un descanso inadecuado. Como si esto fuera poco, en nuestro país se suman las crisis financieras y la pobreza e inequidad social, de lo que evidencia no nos falta. Dos estudios realizados a nivel nacional demostraron que entre abril de 1999 y diciembre de 2002 se incrementó la mortalidad. Durante el período de la crisis de aquel momento, el infarto de miocardio intrahospitalario fue casi 2,5 veces superior como así también la mortalidad.

¿Cómo me cuido?

Si te considerás una persona con estrés, es importante saber que es un factor de riesgo cardiovascular y que podemos hacer muchas cosas al respecto: consultar al médico, meditación, yoga, terapia con estrategias cognitivo-conductuales son algunas de las alternativas.

Es fundamental que mantengas tus hábitos saludables:

l No comas ni bebas alcohol en exceso.

l Dormí lo recomendado.

l No abandones la actividad física

l No olvides tomar tu medicación si un médico te la indicó.

Por la Fundación Cardiológica Argentina (FCA), con el asesoramiento de la Dra. Fiorella Tartaglione, médica cardióloga (MN 144.259), miembro de la FCA.

Bienestar familiar

Para muchos la época de las fiestas y el compromiso de visitar a todos los familiares puede ser agobiante tan sólo por el tiempo que se tiene que dedicar a las visitas, los viajes y, naturalmente los regalos y las comidas compartidas. Para la salud psicofísica, es fundamental establecer límites desde el principio. Es preferible establecer prioridades y disculparse previamente con quien no se pueda ver o dejarlo para más adelante. No hay que tener miedo a decir “NO” en pos de tener una salud física y mental en regla.