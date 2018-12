La UCR rememoró a Alfonsín, defendió alianza con Macri y fustigó a la oposición

Unos 1.500 dirigentes radicales de toda la provincia asistieron ayer a la asunción de las nuevas autoridades del Comité Central de la UCR. En ese marco, el senador provincial y flamante titular del radicalismo provincial, Ricardo Colombi, pidió apoyo partidario a la gestión del gobierno ante la actitud “irresponsable” de la oposición legislativa.

Dirigentes, militantes, funcionarios y legisladores que presenciaron la asunción del ex gobernador Colombi como nuevo presidente del Comité Central de la UCR, como así también del presidente de la Juventud Radical provincial, Nelson Aquino Ruiz y su vice, la concejal capitalina Florencia Ojeda, al igual que delegados y convencionales.

La encargada de dar la bienvenida fue la presidente del Comité Capital de la UCR, Alejandra Seward y en líneas generales todos los discursos remarcaron la nueva conformación de las autoridades partidarias en cumplimiento de la última reforma de la Carta Orgánica de la UCR, según la Ley nacional de paridad de género, el rol de los jóvenes y su cada vez mayor injerencia en la política, el legado de Raúl Alfonsín y el proceso de reencauzamiento de la situación social y económica de la provincia de Corrientes desde el 2001 con el gobierno de Ricardo Colombi, pero los discursos más ásperos apuntaron a la oposición en la Legislatura provincial.

Colombi sostuvo que “debemos fortalecer la relación con el Gobierno provincial, trabajar juntos como lo hacíamos con ‘Checho’ (Flinta) y defender las políticas que lleva a cabo el Ejecutivo, porque no es fácil ser oficialista, mucho más fácil es ser opositor”. “En esta cuestión nacional y provincial y que también van a empezar a ver los intendentes, lo que se aproxima en la provincia es lo que en la Nación ya lo estamos viviendo”, advirtió.

Luego dijo que la conducta de la oposición “se debe juzgar” en términos de “responsabilidad o irresponsabilidad”, considerando que “son dos palabras que tienen que ver con cómo mide la oposición la posibilidad de ser gobierno”.

En este sentido, el ex gobernador entendió que “si creen que a nivel nacional en 2019 pueden llegar a ser gobierno, van a tener una conducta responsable, porque después tendrán que gobernar, pero como saben que no lo van a hacer son irresponsables, se ven lejos del poder”.

“Estas son las trabas que hoy está viendo el Gobierno nacional y en nuestra provincia vamos a empezar a notar ese mismo comportamiento, porque nunca van a ser gobierno”, sentenció.

Colombi remarcó luego que “Gustavo (Valdés) está pidiendo que la Provincia, por su condición fiscal, que es de la mejores del país, pueda tener un crédito de 7 mil millones, no para pagar sueldos ni para gastos corrientes, sino para obras de infraestructura fundamentales que necesitamos”. Por ello, sostuvo que “es un acto irresponsable negar la posibilidad de esa toma de crédito”.