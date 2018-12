Pingüinos y Victoria postergaron hasta el martes la primera final

Por tercer año consecutivo, Pingüinos y Gráfica Victoria definirán el título de campeón en el fútbol de salón de la capital correntina. El encuentro de ida de la serie final, que estaba previsto para hoy, se postergó, en principi, para el martes 17 en sede a confirmar. Por otra parte, hoy en cancha de Hércules, a partir de las 18.30, se disputará la primera final del certamen femenino entre Pingüinos y Huracán Corrientes.

La final en la Primera A de la competencia que organiza la Asociación Correntina de Fútbol de Salón (Acfs) tendrá protagonistas conocicos dado que Pingüinos y Victoria volverán a estar frente a frente. El equipo de la banda es el actual campeón, mientras que los Gráficos ganaron el título en 2017.

Para llegar a esta instancia, Pingüinos se quedó cuarto en la fase clasificatoria. Después eliminó a Olimpia en cuartos de final y luego, en semifinales, dejó en el camino a Complejo Oriana que terminó primero luego del Intermedio.

Pingüinos viene de disputar la División de Honor en Misiones donde no logró superar la primera ronda. Por este motivo, la entidad correntina pidió recién arrancar la final el próximo martes.

Por su parte, Victoria fue segundo luego del Apertura e Intermedio. En la ronda eliminatoria inicial superó a Nacional y en la segunda hizo lo propio con Bañado Norte. Una particularidad del equipo gráfico es que fue el que menos goles recibió (64) en la ronda clasificatoria (26 partidos).

En el ascenso, hoy comenzará la definición de los octogonales por un lugar en los promocionales. En la Primera B, la serie final (a dos partidos) será protagonzida por Talleres y Don Ocho, mientras que en la división C jugarán Olimpo y Juan de Vera.

El ganador de la B jugará la promoción con Panadería Romero, décimoquinto de la A, mientras que el vencedor de la C se medirá con Islas Malvinas, decimotercero en la B. Los únicos ascensos directos de la temporada fueron para Deportivo Cichero (B) y Libertad (C).

Femenino

Los mejores equipos de la temporada, Pingüinos y Huracán Corrientes, disputarán desde hoy la final del torneo Oficial femenino de fútbol de salón en Corrientes. El juego dará inicio a las 18.30 en el estadio del club Hércules.

Pingüinos dominó toda la competencia y finalizó en lo más alto de las posiciones. En el cruce semifinal tuvo que esforzarse para eliminar a Jaguareté A.

Mientras que las chicas del Azulgrana fueron segundas en la fase de grupo y luego eliminaron a Barrio San Martín en la ronda semifinal.

En el torneo de mujeres habrá una serie para determinar el tercer lugar. Aquí se medirán los perdedores de las semifinales: Barrio San Martín y Jaguareté A.

Programación para hoy

La programación de partidos que se desarrollarán hoy en cancha de Hércules en el marco de las finales del fútbol de salón capitalino es la siguiente:

15.45 (C) Olimpo vs. Juan de Vera.

17.30 (Femenino, tercer puesto) Jaguareté A vs. Barrio San Martín.

18.30 (Femenino, final) Pingüinos vs. Huracán.

19.30 (Veterano) Perú A vs. Perú B.

20.30 (B) Talleres vs. Don Ocho.

22.00 (A) Victoria vs. Pingüinos (postergado).