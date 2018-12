La producción de las pymes en las jurisdicciones cayó 5,6%

Noviembre fue el séptimo mes consecutivo en baja y el uso de la capacidad instalada se redujo al 56,5 por ciento en las pymes industriales del país, según un relevamiento que realizó en las provincias la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came).

Pero no todas fueron pálidas, volvió a incrementar la proporción de industrias en crecimiento, a 41,2 por ciento. De esta manera, fue descomprimiéndose la situación del sector, aunque levemente.

No obstante, sólo el 32,6 por ciento de los empresarios trabajaron con rentabilidad. El 55 por ciento de las industrias consultadas creen que recién en el segundo semestre del año próximo comenzará a reactivarse la economía, según expresa el trabajo de la Came.

Los datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial de Came que releva a 300 industrias pymes del país. El Indice de Producción Industrial Pyme (Ipip) registró un valor de 81,1 puntos en noviembre, de acuerdo con el informe.

En este mes, las bajas más acentuadas este mes se dieron en Calzado y marroquinería (-18,2%), productos de metal, maquinaria y equipo (-14,7%), productos de madera y muebles (-13,5%), papel, cartón, edición e impresión (-5,8%), productos químicos (-4,2%), productos textiles y prendas de vestir (-3,5%), productos de caucho y plástico (-1,5%) y minerales no metálicos (-0,8%). En cambio, se mantuvo sin variación material de transporte y subieron muy levemente la productos eléctrico-mecánicos, informática y manufacturas (+0,7%) y alimentos y bebidas (+0,4), según el documento de Came. “La devaluación sólo nos benefició parcialmente porque tenemos muchos costos en dólares y hemos tenido que modificar varias veces el precio de venta en el año”, aseguran.