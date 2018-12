La producción industrial Pyme cayó 5,6% en noviembre

La producción de la industria Pyme cayó 5,6% en noviembre frente a igual mes del 2017 y en los once meses de 2018 acumuló una baja de 2,2% en relación con igual período del año pasado, informó la Confederación Argentina de la Pequeña y Mediana empresa (Came).

Sin embargo la entidad indicó que "frente a octubre se registró un aumento de 1,6% en la medición con estacionalidad".

"Es el séptimo mes consecutivo en baja y el uso de la capacidad instalada se redujo a 56,5%. Como dato positivo volvió a incrementarse la proporción de industrias en crecimiento, a 41,2%, descomprimiendo muy levemente la situación del sector", indicó el comunicado de Came aunque detalló que "sólo el 32,6% de los empresarios trabajaron con rentabilidad".

Del relevamiento surgió también que el 55% de las industrias consultadas creen que recién en el segundo semestre del año próximo comenzará a reactivarse la economía.

Las bajas más pronunciadas de noviembre se dieron en Calzado y marroquinería (-18,2%); productos de metal, maquinaria y equipo (-14,7%); productos de madera y muebles (-13,5%); papel, cartón, edición e impresión (-5,8%); productos químicos (-4,2%); productos textiles y prendas de vestir (-3,5%); productos de caucho y plástico (-1,5%) y minerales no metálicos (-0,8%).

En cambio y dentro de un contexto alentador se mantuvo sin variación "material de transporte y subieron muy levemente los productos electro-mecánicos, informática y manufacturas (+0,7%) y alimentos y bebidas (+0,4%).

"La devaluación solo nos benefició parcialmente porque tenemos muchos costos en dólares y hemos tenido que modificar varias veces el precio de venta en el transcurso del año", dijo el vicepresidente de la Cámara Argentina de la Máquina Herramienta y Tecnología para la Producción (Carmahe), Luis Lewin.

Came señaló como un dato preocupante "son los bajos niveles de planes de inversión para 2019; ya que el 49% de las empresas consultadas dijo que no tiene intención de realizar inversiones" mientras que solo respondió afirmativamente un 23%.

Came es una entidad gremial empresaria que representa a 1.491 federaciones, cámaras, centros y uniones.