“El festejo no se mancha”, sentenció Marcelo Gallardo

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, dijo ayer que el festejo de haber ganado la Copa Libertadores en la final ante Boca Juniors “no se mancha” por la dura e inesperada derrota ante Al Ain de Emiratos Árabes, que privó a su equipo de alcanzar la final del Mundial de Clubes.

Al momento de entender lo ocurrido en el estadio Hazza bin Zayed, el “Muñeco” asumió que a River le faltó “esa concentración y determinación” necesaria para vencer “a un rival inferior en los papeles”.

“El festejo de River no se mancha por esta derrota, fue muy fuerte lo que se logró hace poco más de una semana (el domingo 2 en Madrid) y sabíamos que esa situación de felicidad y algarabía debíamos separarla para meternos de lleno en este torneo”, aceptó en diálogo con Fox Sports.

Gallardo reconoció que el plantel de River debió “combatir internamente con esa problemática” de tener que enfocarse en el Mundial de Clubes pocas horas después del histórico logro de ganarle al clásico rival la definición del torneo sudamericano más prestigioso.

“Ganas había, entusiasmo también, pero el tema era la concentración. Ese enfoque que hay que tener ante un rival en los papeles inferior, pero que debe demostrarse en la cancha. Nos faltó esa determinación”, dijo.

River empató con Al Ain 2-2 al cabo del tiempo reglamentario y la prórroga; y en la definición por penales cayó 5-4 por un remate fallido de Enzo Pérez en la última ejecución.

“Los partidos se ganan jugando mejor que el rival, haciendo más goles que el rival y con una determinación diferente”, aseguró Gallardo tras caer con un adversario que accedió al torneo en calidad de invitado, como campeón del país organizador.

“Era un partido peligroso y terminó siendo un partido peligroso, que no supimos definir en los momentos favorables (Gonzalo Martínez falló un penal en el segundo tiempo con el marcador 2-2) y pagamos caro los errores en los momentos de desatención”, repasó.

Gallardo no se sorprendió por la respuesta del conjunto árabe, que se instaló en la final tras eliminar previamente a Team Wellington de Nueva Zelanda y Esperance de Túñez, campeones de Oceanía y África respectivamente

“Sabíamos lo que ellos iban a tratar de hacer, contragolpearnos con uno de sus jugadores más peligrosos, el brasileño Caio. Debíamos defendernos bien y no lo hicimos. El partido dependía de nosotros, lo tuvimos a nuestro favor por momentos y no pudimos conseguir el objetivo de llegar a la final, que era el gran deseo”, admitió.

“Cuando pasa esto es una responsabilidad general, que insisto, tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo, por eso decía que era una de peleas internas que afrontaba el grupo después de la final de la Copa”, amplió.

Responsable

El mediocampista de River Gonzalo “Pity” Martínez reconoció sentirse “responsable” de la eliminación en la semifinal del Mundial de Clubes frente a Al Ain por “haber errado el penal” durante el tiempo reglamentario, que pudo haber significado el 3 a 2 para su equipo. “Es más duro para mí. Me siento responsable por haber errado el penal"”, admitió el futbolista que seguirá su carrera en Estados Unidos.

Sin reproches

El capitán de River Leonardo Ponzio, afirmó que su equipo no debe “reprocharse nada” tras perder por tiros desde el punto penal ante Al Ain.

El mediocampista aceptó que el plantel “millonario” tenía “una ilusión muy grande” de ganar la competencia Fifa, pero reconoció que “en los últimos años, los rivales de otros continentes, demuestran que están a la altura” en las grandes competiciones.

Tristeza

El colombiano Rafael Santos Borré, autor de los dos goles de River en los 90 minutos, declaró que “lastimosamente” no se les dio “el resultado”, luego de perder por penales contra Al Ain. “No era el resultado que queríamos. Tenemos una tristeza grande porque no se nos dio. Atacando hicimos cosas muy buenas, siempre en River proponemos y vamos por todo, pero no se nos dio”.