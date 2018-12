Valdés instó a trabajar “para que la educación pública siga permitiendo igualdad de oportunidades"

El gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés, firmó un convenio -entre Nación y Provincia- para la implementación del Programa Asistiré en colegios secundarios, dependientes de la dirección de nivel secundario en la Ciudad de Corrientes. El hecho tuvo lugar el día de la fecha en el Salón Amarillo.

Este programa apunta a la articulación con las autoridades educativas, los municipios y las organizaciones de la sociedad civil, a los fines de generar sinergias entre todos los recursos existentes para que los estudiantes en riesgo de abandono o que hayan interrumpido la escolaridad vuelvan y permanezcan en la escuela. Asistiré busca trabajar, además, con todas las áreas del Estado que puedan aportar al fortalecimiento de las trayectorias educativas de los alumnos, tales como la ANSES, Sedronar y los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Salud, Trabajo y Desarrollo Social.

Actualmente el Programa se implementa en 220 escuelas de 43 distritos de la provincia de Buenos Aires y se prevé una extensión del programa a todo el país.

A partir de la detección temprana de estudiantes en riesgo de abandono, el programa desarrolla un trabajo de abordaje integral, que favorece la permanencia en el sistema y desarrollo pleno de las trayectorias educativas.

Al mismo tiempo, articula una red de apoyo a la población joven e incentiva el desarrollo de nuevas organizaciones y modalidades institucionales y pedagógicas que respondan a la diversidad de las trayectorias y contextos.

Convenio

Ambas aportes acordaron para dar respuesta al problema de riesgo de abandono escolar de adolescentes y jóvenes ya sea por inasistencias reiteradas o trayectorias irregulares.

Los responsables de asegurar las tareas serán, la Dirección de Educación Secundaría y la Subsecretaría de Gestión Educativa, y por parte del Ministerio, la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas y la Secretaría de Gestión Educativa.

Se acordará mediante notificaciones fehacientes los establecimientos educativos en los que implementará el programa, determinando el Ministerio la cantidad. La Jurisdicción se obliga a acompañar al programa, implementar el sistema de toma de asistencia digital en las escuelas alcanzadas por el programa, asegurar un espacio físico con equipamiento e insumos necesarios, brindar estadística, registro de asistencia y otra información necesaria para realizar toda la discusión, y comunicación pertinente.

Por otra parte, el Ministerio realizará la provisión inicial de dos (2) laptops, un (1) proyector y una (1) impresora para el uso exclusivo del equipo de coordinación jurisdiccional Asistiré. Hasta (3) tablets por establecimiento educativo alcanzado por el programa de acuerdo con la matrícula y secciones de aquel, conectividad por un año a través de chip 4G para aquellos establecimientos educativos alcanzados por el programa que no posean conexión Wi-Fi.

Gobernador Valdés

Al dirigirse al atril, el mandatario provincial inicialmente manifestó su beneplácito por la existencia del programa Asistiré. “No sabía que se había convertido en un plan esa gran inquietud que tenía yo”, expresó.

El gobernador continuó considerando que “la educación se terminaba traduciéndose en cifras y nunca terminaba en nada; cuántos ausentes en acumulación de carpetas que no se traducían en nada; el Estado no hacía nada con el trabajo que hacia la educación, advirtiendo que había un problema en nuestra sociedad; durante mucho tiempo nos llenábamos la boca los dirigentes políticos de que la evolución de una sociedad es el conocimiento, pero teníamos la información que habían chicos que no recibían ese conocimiento y no hacíamos nada”, relató emotivamente el mismo.

Asimismo, Valdés sostuvo que “debemos avanzar con la supervisión de escuelas, de concursos; tenemos que seguir creando esos cuadros de docentes de secundaria como era en su tiempo y tener estabilidad, que es lo que sirve para que tengamos un mejor sistema”.

Continuando, el jefe de estado remarcó que “tenemos que tener tecnología, una empresa provincial que comience a pensar en fibra óptica, en conectividad, firmando convenios con Nación para que el conocimiento y el traslado de la información permita integrar a la provincia de Corrientes principalmente a las escuelas, a los hospitales, a la seguridad, a los municipios, ministerios y organismos del estado”.

Luego, el gobernador resaltó “el desafío que lleva adelante la Provincia para que a fines del año que viene todas las escuelas estén conectadas a internet”, como parte de uno de los ejes de gestión. Comentó que es importante porque de esa forma el Estado podrá “enterarse y ayudar a algún chico que esté faltando o que tenga problemas, actuando a tiempo”.

“Cuando me dijeron que el programa se iba a implementar en cincuenta escuelas de la provincia me pareció poco, así que vamos a hacer el esfuerzo de implementarlo en cien”, declaró Valdés, cerrando su discurso alentando a seguir trabajando para que la educación pública siga siendo “una herramienta de formación de seres humanos e igualadora de oportunidades”.

Ministra Susana Benítez

“Vamos marcando el cambio de paradigma en la educación. Como tercera provincia que firma este Convenio vamos a lograr una toma digital de asistencia para atacar una problemática que debemos resolver como país que es la asistencia de los alumnos a la escuela secundaria”, expresó la titular de la cartera educativa, Susana Benítez, para quién, si bien la Ley de Educación Nacional establece la obligatoriedad de asistencia a clases, en la práctica “vemos que en un gran porcentaje de alumnos dejan la escuela secundaria”.

Para la ministra, como estado “debemos estar presentes en este cambio y poner en marcha las alertas cuando un alumno deja la escuela”, con el “compromiso social de no seguir mirando a otro lado cuando un chico deja la escuela”.

Benítez aprovechó la oportunidad para destacar que el gobernador Gustavo Valdés, al iniciar su gestión estableció la primera alerta sobre esta temática tan sensible, manifestando su preocupación por el abandono de los alumnos a la escuela y “nos pidió que trabajemos fuerte para revertir esa tendencia”.

Asimismo, agradeció el acompañamiento del gobierno nacional que proporciona a la provincia las herramientas para que este Programa hoy se haga realidad y puso como meta para el 2019 que “ningún alumno abandone la escuela secundaria en todo el ámbito de Corrientes”.

Secretario Oscar Chiglione

El secretario de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, Oscar Ghiglione, manifestó el “compromiso de trabajo con la provincia de Corrientes y con todo el país”, poniendo el foco en “recuperar a cada joven que hoy no está cursando la escuela secundaria.”.

“Básicamente este Programa consiste en ir a buscar a cada joven para que terminen sus estudios”, aseveró y dijo que se complementa con los programas Secundaria 2030 y Escuelas Faro, entre otros.

Para el funcionario nacional, los resultados de este Programa en la provincia de Buenos Aires han sido auspiciosos y por ello se replican en las distintas provincias, a la vez que puso de relieve que “venimos trabajando codo a codo con Corrientes en esta iniciativa para lograr los objetivos conjuntos que nos vamos proponiendo”.

Orlando Macció

El secretario del Consejo General del Consejo Federal de Educación de la Nación, Orlando Macció, luego de saludar a los presentes indicó que estoy muy orgulloso, este parece sencillo pero involucra temas profundos”.

El referente de Nación manifestó que el gobernador Valdés le dijo: “Orlando a mí me preocupan los chicos que dejan la escuela y quiero hacer algo por ello”, y agregó que “eso habla de además del compromiso como gestor y responsable de la Provincia, de la calidad humana que tiene Gustavo”.

“Cuando vimos este programa Asistiré estará en cinco provincias por eso pedimos a los docentes que lo aprovechen porque necesitamos que los chicos estén en las escuelas”, reflexionó Macció.

Para concluir con sus palabras apeló a “trabajar juntos entre todos, gobierno Nacional, Provincial, Municipal, gremios porque esto lo merecemos los que habitamos esta endita provincia de Corrientes”.

Presencias

Se encontraron presentes el gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés; el secretario de Gestión Educativa del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, Oscar Ghilione; la jefa de Gabinete de la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Educación de la Nación, Noelia Carmonia; el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; la ministra de Educación de la Provincia, Susana Benítez; el secretario del Consejo General del Consejo Federal de Educación de la Nación, Orlando Maccio; legisladores provinciales; coordinadora del Programa Asistiré, Manuela Cartolar; secretarios y subsecretarios del Gobierno Provincial; la directora de Educación Secundaria, Práxedes López; y representantes de los diferentes gremios.