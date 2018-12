Los trabajadores de Vías Navegables recibieron telegramas de despido

“El golpe es duro, aunque sabíamos que iba a pasar, manteníamos las esperanzas de que no”, dijo Osvaldo Sabao a El Litoral, uno de los trabajadores desafectados del distrito Paraná Superior de la Dirección Nacional de Vías Navegables. Una veintena de contratados recibieron telegramas de despido. Las familias permanecen en estado de total incertidumbre en el preludio navideño.

“Recibimos todos”, expresaron sobre los telegramas de despido. En medio de la desazón, los trabajadores organizan una red de contención, necesaria solidaridad, ya que no podrán llevar el sustento a sus hogares.

Contemplan la posibilidad de poner en marcha un comedor y una bolsa de trabajo para los empleados. Esto, en medio de un complejo escenario laboral en el país. La semana pasada, el Indec publicó que se generaron unos 2 mil nuevos desocupados sólo en el aglomerado urbano Corrientes. Entre el segundo trimestre de 2018 y el tercero del mismo año, el desempleó creció 1,5 puntos.

Son 21 los trabajadores contratados que habrían sido despedidos, según comunicaron los afectados a este diario. Otro grupo, que integra la planta permanente, fue convocado a comisión pero se desconoce el destino. Sólo quedarían inspectores en el área, porque la decisión del Gobierno nacional sería que la dependencia no realice más trabajos de dragado y de balizamiento, pero sí controles.

Al menos un decena de empleados despedidos presentarán medidas de amparo ante la Justicia Federal para ser reincorporados. Cuentan con un antecedente positivo, que fue la restitución de tres trabajadores contratados que habían sido desvinculados del área. Incluso, la Justicia solicitó al Estado nacional el pase a planta de uno de los trabajadoras porque contaba con unos 12 años de antigüedad.

Los trabajadores solicitaron en reiteradas ocasiones al Gobierno provincial que intervenga con la posibilidad de crear una Dirección Provincial de Vías Navegables. Por el momento sólo hubo dos propuestas, según informaron los trabajadores: la incorporación de 15 empleados al Municipio y de seis a la Provincia, pero con monotributo. Señalaron que tampoco había certezas sobre las funciones que cumplirían. Sin embargo, varios consideraron que la propuesta no era satisfactoria porque se desconocerían derechos. Al menos dos evaluaban la posibilidad de pasar a la órbita comunal.

Otro de los aspectos que preocupa es la imposibilidad de ejecutar trabajos de mantenimiento desde el Estado en una provincia con recursos hídricos fundamentales. También, el destino de las embarcaciones. Según informaron los trabajadores, una alternativa que se barajaba era que Nación ceda las maquinarias al Estado provincial.