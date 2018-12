Realizan campañas por pirotecnia cero

Durante las fiestas de fin de año en muchos hogares se renueva la tradición de utilizar pirotecnia para celebrar, sin embargo por los riesgos que genera su manipulación, desde el Hospital Pediátrico alientan a no comprar ni permitir su uso a los niños, sobre todo por los casos de lesiones oculares y quemaduras.

Así lo indicó la jefa del servicio de Quemados del Pediátrico, Marta Vergara, quien dijo a El Litoral: “La recomendación que damos es directamente pirotecnia cero. No hay otra alternativa, porque si se permite su uso, en medio de la algarabía de las fiestas pueden ocurrir descuidos y esos culminan muchas veces en importantes lesiones. Por esto el mensaje es directamente no comprar cohetes. Evitaremos accidentes, cuidaremos a quienes no toleran los ruidos y le haremos un bien a los animalitos que también sufren por las explosiones”.

En este contexto, además, la ONU Ambiente convoca a participar de la “Fiesta Sustentable. Bombas de Semillas”. “En estas fiestas te proponemos reemplazar la pirotecnia por bombas de semillas, es una alternativa que promueve el cuidado ambiental y de los animales. Estaremos en plaza Vera a las 9, realizando intercambios”, expresó a este medio Luis Martínez, ambientalista.

Para participar de la iniciativa, deberán dirigirse al stand que se ubicará hoy en plaza Vera desde las 9.