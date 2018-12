Salud entregó equipos de comunicación al hospital de Ituzaingó

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a cargo de Ricardo Cardozo, a través de la Dirección de Sistemas, entregó al hospital Dr. Ricardo Billinghurst, de Ituzaingó, un equipo de radio base UHF/VHF y cuatro handis, para optimizar la comunicación de ese centro asistencial con las ambulancias y otros organismos.

Al respecto, el director del hospital de Ituzaingó, Dr. Ricardo Billinghurst, Félix Piris, detalló: “Recibimos un equipo de radio base UHF/VHF y cuatro handis que permitirá al hospital contar nuevamente con el sistema de comunicación por radio”.

“Esto es de suma importancia para nosotros en Ituzaingó en cualquier época del año, pero más aún ahora por la llegada de turistas por el verano”, remarcó”.

Por otra parte, Piris se refirió a otro equipamiento recibido días atrás por parte de la cartera sanitaria. “Recibí una computadora all in one para el CAPS Digno López, para hacer todo lo que es la carga de las prestaciones que se brindan, principalmente lo que es sobre enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes e hipertensión, en el marco de la Cobertura Universal de Salud (CUS)”.

“Esto permite mejorar la parte de informatización en el área de la prestación de servicios y todo esto gracias a la gestión de nuestro ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, y a la visión a largo de plazo sobre la salud de los correntinos, porque acá se está trabajando en la prevención”, remarcó.