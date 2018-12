Robaron 11 departamentos de un edificio céntrico y también la casa de un juez

Delincuentes aprovecharon la Nochebuena para meterse a robar en distintos hogares de la capital correntina, aprovechando que los moradores dejaron solos sus hogares.

Uno de los casos más relevantes sucedió en una torre de calle Yrigoyen al 1800, a dos cuadras de plaza Cabral, en el denominado “Edificio Centauro”.

Fuentes policiales confirmaron que alrededor de las 2 de ayer pudieron advertir que se metieron a robar en el lugar.

Los ladrones cometieron un verdadero raid delictivo porque se “pasearon” por el lugar con total impunidad.

Afirman que “reventaron” las cerraduras de un total de 11 departamentos en tres pisos diferentes.

Por distintas circunstancias no estaban los dueños, al parecer por ir a festejar la Navidad con familiares o amigos.

Es por este motivo que se desconoce hasta el momento todo lo robado.

La policía al llegar pudo advertir que fueron cuantiosos los daños, ya que arrojaron todo al piso. Había un gran desorden en los tres pisos donde se metieron los delincuentes.

Se cree que se llevaron dinero, electrodomésticos, joyas y demás elementos de valor.

Por razones de jurisdicción tomó intervención personal policial de la Comisaría Cuarta.

En un primer inventario registraron que violentaron la cerradura de las puertas de un total de 11 lugares.

Ingresaron en el 5 piso a los departamentos A, B, C y D.

En el cuarto piso también robaron en los mismos espacios A, B, C y D. Y en el tercero irrumpieron en los domicilios del A, B y C.

Creen los investigadores que existe detrás del hecho, un trabajo de inteligencia criminal que vino movilizándose con la recolección de datos que incluyó un seguimiento del accionar de los vecinos.

Como se sabe, en los últimos tiempos se vienen registrando hechos similares en otros edificios céntricos.

Justicia

En este contexto, otro domicilio “visitado” por la delincuencia fue por calle Belgrano al 900, jurisdicción de la Comisaría Primera.

Alrededor de las 1.20, llegó el propietario y se encontró con que habían violentado la cerradura de una puerta.

La víctima, de apellido Borches (que sería titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 1, con asiento en la ciudad de Corrientes) relató a los pesquisas que había salido de su casa alrededor de las 21 para pasar la Navidad en otro lugar.

De acuerdo con lo advertido los delincuentes se robaron cerca de 4 mil pesos en efectivo y 2 notebooks.

Si bien estos serían los hechos más relevantes, y que además fueron confirmados de manera oficial por la Policía, trascendió que entre la noche del 24 y la madrugada de ayer ocurrieron también robos en diversos domicilios y comercios de esta Capital.

Aguardan que en las próxima horas los pesquisas puedan reunir información de cámaras de seguridad y de otro tipo a fin de poder dar con él o los delincuentes.