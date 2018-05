Alejandro “Papu” Gómez le pidió disculpas a Lucas Biglia

Alejandro Gómez ofreció ayer disculpas a Lucas Biglia por haberle cometido una fuerte infracción que le causó una lesión. “Mis más sinceras disculpas a Lucas Biglia, le deseo una pronta recuperación, jamás tuve la intención de hacerle mal; me siento muy apenado por lo sucedido”, escribió Gómez en su cuenta en la red social Instagram.

Biglia, quien reapareció en Milan luego de una fractura lumbar ocasionada el 21 de abril, sufrió un golpe en la espalda cuando saltó con Gómez en la lucha por la pelota (PT 35m).

La rodilla izquierda del "Papu" impactó en la columna de su compañero en el seleccionado, quien cayó con síntomas de dolor.

El ex Argentinos Juniors e Independiente fue reemplazado en el entretiempo por el italiano Riccardo Montolivo, posteriormente expulsado.

Biglia, uno de los futbolistas apuntados entre los 23 futbolistas para el Mundial Rusia 2018, se recuperó en tiempo récord de la fractura lumbar de abril pasado. El miércoles 9 integró el banco de los suplentes en la final de la Copa de Italia ante Juventus y volvió a la titularidad frente a Atalanta.

El cuerpo técnico y médico del seleccionado argentino de fútbol aguardará por el diagnóstico de Biglia para determinar los pasos a seguir.

Por su parte el "Papu" Gómez se "defendió" más tarde a través de las redes sociales al afirmar que cuando saltó "con la rodilla izquierda adelantada", lo chocó "a Lucas".

“Pero yo no voy por la cancha mirando a quién tengo adelante. Esto es fútbol. Fue un foul nada más. Lamentablemente le tocó a Biglia porque estaba de espaldas. Estoy muy apenado por la situación. Lo siento mucho por Lucas, ya que nunca tuve intención alguna de hacerle mal. ¿Quién puede suponer eso?", interrogó quien mañana también puede tener un lugar en la lista de 35 convocados por Jorge Sampaoli.