Una sorprendente llamada de ultratumba

Por Francisco Villagrán

Especial para El Litoral

En la historia de los fenómenos paranormales hay muchos casos, más de los que uno pueda imaginar, en los que las personas vivas en este mundo físico, reciben llamadas telefónicas del más allá por parte de seres desencarnados, ya fallecidos, para avisar que están bien en el lugar que están, para que sus seres queridos se queden tranquilos. Parecieran ser historias de ciencia ficción por lo increíbles, ya que no son lógicas y científicamente difíciles de comprobar, pero que son reales, han sucedido y siguen pasando. Uno de estos casos es el ocurrido a una operadora telefónica policial en Francia, que le salvó la vida a una niña desde el más allá.

El capitán Roger Genestar, de la policía francesa, declaró a los medios de prensa en una conferencia en 1992 en Nancy, Francia, que “es difícil aceptar estas cosas, pero los hechos sucedieron realmente y nadie los puede negar, la joven mujer que nos llamó pidiendo ayuda dijo que la persona que la atendió era la operadora Marie Voisart y ella le dio instrucciones precisas de cómo revivir a su hija, que en esos momentos se estaba muriendo. Pero esa mujer no sabía que la operadora había muerto en un accidente automovilístico el 14 de agosto de 1992. El drama tuvo lugar cuando Catherine Clement, de 26 años, encontró a su hija Laura, de 7 años, en la piscina de su casa, flotando boca abajo y sin moverse. Aterrada, sacó a la niña del agua y trató de revivirla, pero no tenía la menor idea de cómo hacerlo.

“Estaba histérica -señaló- pero traté de controlarme y llamar a la policía para saber qué debía hacer. Del otro lado de la línea me contestó una voz de mujer, que me habló de una manera tan especial que me tranquilizó lo suficiente para escuchar sus instrucciones. Me indicó como sacarle el agua de los pulmones y como aplicar la técnica de resucitación. Cuando mi hija regresó a la vida, estaba tan agradecida que quería que todo el mundo se enterara de lo que esta mujer había hecho por mí. Me dijo que se llamaba Marie Voisart y escribí su nombre para no olvidarme, también anoté la hora del hecho: eran las 11.20 am.

Confirmación

El capitán Genestar confirmó todo lo que dijo la señora Clement y también descubrió que la hora en que se había recibido la llamada, la operadora actual se había ausentado momentáneamente para ir al baño, dejando sólo el escritorio. “Todas las llamadas telefónicas -dijo- se graban, de manera que esta también quedó grabada, pero cuando escuchamos la cinta, solamente se oía la voz de la señora Clement, y a juzgar por lo que decía, parecía que estaba haciendo preguntas y recibiendo respuestas de alguien que jamás pudimos escuchar. La señora Clement dijo que era Marie Voisart y por increíble que parezca, debe ser cierto, los hechos hablan por sí mismos. Finalmente, el funcionario policial agregó que “Marie amaba a los niños cuando vivía, ella siempre se encargaba de las emergencias de los chicos y siempre se aseguraba de que nuestros oficiales atendieran rápidamente esta clase de llamados y, por lo visto, aún sigue trabajando con nosotros”, acotó emocionado.

Según especialistas consultados, este es un caso extraordinario, pero hay muchos casos similares en todo el mundo. Se sabe de espíritus que se contactan vía telefónica con los vivos para ayudarlos, parece imposible, pero las evidencias demuestran que ya han sucedido antes y siguen ocurriendo en varias partes. Los expertos en transcomunicación instrumental, fenómeno que versa sobre las voces e imágenes de seres fallecidos manifestadas a través de aparatos tecnológicos, han comprobado fehacientemente con testimonios de seres que han partido que, efectivamente, estos hechos han ocurrido. Han contado, entre otras cosas, que les dijeron a sus seres queridos terrenales que “la muerte no existe, sino un número indeterminado de transiciones en otros niveles donde nuestra inteligencia se perfecciona y progresa. Algunas personas eligen volver a este mundo, pero no todas lo hacen”.

Las llamadas post mortem pueden ocurrir en el momento preciso de la muerte, o tiempo después del fallecimiento o en un día emocionalmente importante como aniversarios de muerte o cumpleaños. Pero siempre suceden cuando la persona está relajada, o cuando su mente se halla en estado pasivo, incluso pueden estar durmiendo.

El caso de González Oro

Sin irnos muy lejos en el tiempo, hace pocos años el conocido locutor y periodista Oscar “El Negro” González Oro contó un caso que lo impactó, porque había recibido una llamada de su madre muerta hace poco, que prácticamente le salvó la vida. El espectacular caso fue dado a conocer públicamente en varias notas periodísticas y fue más o menos así: el locutor volvía una noche de trabajar, regresaba bastante cansado en su auto, pues casi todo el día trabajaba en radio y televisión, estaba como adormilado cuando manejaba en medio de la ruta, casi rendido por el sueño, se estaba durmiendo y corría peligro de chocar contra otro vehículo si se salía del carril. Se durmió al volante y en ese momento venía un camión de gran porte en sentido contrario. Justo en ese momento sonó su teléfono, que lo despertó y pudo evitar por segundos el choque fatal.

Al atender escuchó como una voz lejana que decía su nombre, y nada más, luego silencio, observó con sorpresa que el número que figuraba en el celular era el fijo de la casa de su madre, que había muerto hace pocos meses. “No puede ser”, pensó, por lo cual al otro día se dirigió hacia la casa de su extinta madre, que permanecía cerrada, sin ningún habitante, comprobando que la misteriosa llamada de la noche anterior había salido de allí. Habló con su hermano, que era el único que tenía la llave de la casa, quien le confirmó que él no había estado allí. No quedaba, pues, otra explicación que había sido una llamada del más allá, que le salvó la vida. En el campo de los fenómenos paranormales existen muchos hechos que desconocemos e ignoramos, pero no por ello dejan de existir y ser ciertos.