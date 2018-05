Correntinos expondrán en la última audiencia de debate por el aborto legal y gratuito

En el Congreso de la Nación hoy se retomarán las audiencias de debate por la legalización del aborto, que transita su recta final ya que las exposiciones culminarán el jueves con la intervención de referentes correntinos. Puntualmente, participarán el doctor Alfredo Revidatti y la partera Claudia Fernández, quienes hablarán en defensa a la vida desde el momento de la concepción.

Al respecto, Revidatti indicó a El Litoral: “El jueves a las 9.30 será mi exposición. Tengo previsto plantear la necesidad de valorar y tener leyes que defiendan la vida de la madre y del niño por nacer. Necesitamos políticas que apoyen a las mujeres embarazadas, que tengan dudas en estos casos, para que puedan entender que matar a su hijo no es la única opción”.

Con estos lineamientos, tanto Revidatti como Claudia Fernández, en los diez minutos de exposición representarán al grupo de la población que se manifestó a favor de la vida (entendida desde el momento de la concepción).

“Voy a plantear que Corrientes es una provincia pro-vida, ya se ha expedido en ese punto así que nosotros estamos del lado de los que quieren defender la vida de los correntinos desde el momento de la concepción”, destacó el ex delegado por Corrientes pro-vida.

Por otra parte, la campaña de aborto legal sostiene la necesidad de políticas públicas considerando la problemática de la clandestinidad del aborto y la criminalización de las mujeres que tuvieron dicha elección. Este punto no será pasado por alto en la exposición del doctor ya que adelantó: “Algunos hablan de que no estar a favor del aborto pero quieren una ley de aborto. Les mostraremos que las estadísticas dicen que 290 mujeres perdieron la vida por aborto de todo tipo. Si hubiese 6 mil abortos clandestinos como dicen, las cifras de muertes serían mucho mayores”. Cabe destacar que este jueves concluirá la etapa de exposiciones, que comenzó el pasado 10 de abril. Luego la despenalización del aborto se tratará en una sesión especial prevista para el 13 de junio según informaron medios de Buenos Aires.