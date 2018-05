Murió ayer Carlos Antonio Smith, maestro de la radio y de la publicidad

A los 89 años de edad murió ayer en la ciudad el señor Carlos Antonio Smith, un disruptivo de la radiofonía y de la publicidad local y regional. Sus restos son velados en salas de la empresa Salom y serán inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio Parque del Recuerdo.

Según informaron sus familiares, los restos de don Carlos Smith partirán a las 9.15 de la sala velatoria y pasarán por Canal 13, una de sus casas profesionales, para luego dirigirse al lugar de su morada final, donde se realizará un oficio religioso.

La familia del diario El Litoral también despide con profundo pesar a Carlos Smith, con quien el diario creado por Juan Romero mantuvo una fructífera relación desde el primer momento: desde el 3 de mayo de 1960. Sucede que en su primer número, El Litoral publicó en sus páginas unos 50 avisos de empresas, en su gran mayoría locales y de los más variados rubros. El sector privado comenzaba a mirar a este matutino que se introducía a la vida de los correntinos como la caja de resonancia para que decenas de miles de personas conozcan sus productos y servicios. Y el nuevo diario encontraba un fuerte apoyo financiero para su continuidad en el medio.

En aquella oportunidad, y por casi dos décadas, la venta de publicidad de El Litoral estuvo en manos de la firma Impetu, que en ese momento tenía sus oficinas en Mendoza 925. Casi en su totalidad, los avisadores del diario eran firmas locales que pasaron por la mano y la creatividad de don Smith.

Hoy, a casi 6 décadas de aquel 3 de mayo, sólo un puñado de aquellas empresas avisadoras continúa trabajando en nuestro medio. Una de ellas es Impetu Publicidad. En aquel entonces las oficinas de la empresa que diez años antes había fundado Carlos Smith se encontraban en Mendoza 925.

El 3 de mayo de 2010, cuando El Litoral cumplió 50 años, uno de los entrevistados fue don Carlos.

“Mediante una gestión amistosa con Juan Romero, él me había pedido que me ocupe en forma exclusiva de vender publicidad para el diario. Así lo hicimos, así se cumplió, y el primer diario salió con una gran cantidad de avisos”, recordó Smith entonces.

La empresa publicitaria, con los años, trasladó sus oficinas a la calle Yrigoyen, pero no su rubro ni su cartera de clientes, y si bien la evolución de la publicidad permitió la aparición de nuevas agencias, en ese momento, y por muchos años, la empresa de Smith acaparó todo el mercado de Corrientes.

“El crecimiento publicitario evolucionó mucho; ahora hay más agencias, ya que el público aumenta, los diarios aumentan y la tecnología aumenta con la aparición de nuevos medios”. Y esa evolución se fue dando a medida que pasaron los años. En los primeros tiempos del diario, las publicidades eran monótonas comparadas con las de hoy, con una tipografía casi unificada, donde las imágenes o ilustraciones se limitaban sólo a las firmas más importantes. Hoy, de la mano de los avances tecnológicos que posibilitaron mejoras y alternativas en los elementos del diseño y el color, la publicidad es más dinámica y creativa.

“Antes la publicidad era más enunciativa o descriptiva; ha cambiado la tecnología, la capacidad individual de los creativos. Ahora los avisos no son tan directos, se vende más en forma indirecta, creando el interés del lector o la audiencia”, explicó Smith en su rol de docente, para agregar: “Hoy en medios gráficos sólo aparece el nombre de la marca y una modelo; en medios radiales son mucho más directos y los medios televisivos apuntan a la creatividad”.

Se fue un grande de la radio y de la publicidad de plataformas múltiples. Un iniciador. Y El Litoral lo recuerda y lo despide con el mayor de los afectos y respetos. Y acompaña a la familia en este trance.